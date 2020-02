Casación ratificó a Stornelli en la causa "cuadernos" al rechazar planteo de recusación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 5 horas

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy al fiscal Carlos Stornelli en la "causa de los cuadernos" sobre supuestos sobornos para la adjudicación de obra pública, al rechazar la recusación del representante del Ministerio Público planteada por el ex funcionario Roberto Baratta.



La defensa de Baratta, ex subsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido, argumentó "falta de objetividad" del fiscal "vinculada a la manera en que se iniciaron las presentes actuaciones en el marco de las cuales, a su criterio, se configuró una maniobra de 'forum shopping', circunstancia que demuestra un permanente interés en la causa", recordó el fallo.



Baratta añadió que Stornelli "articuló con cuidado la presentación del denunciante para evitar el sorteo y mantener la causa en su poder", agregó que ya estaba recusado en la "causa Río Turbio" por "enemistad manifiesta" y advirtió que fue procesado por la Justicia de Dolores por presunción de extorsión y espionaje.



Pero Casación resolvió por mayoría ratificar una resolución de la Cámara Federal que rechazó el planteo y afirmó que no se advierten motivos para suponer que Stornelli pueda perjudicar al imputado y que las razones esgrimidas para apartarlo son "insuficientes".



El juez Diego Barroetaveña sostuvo que "la defensa no ha invocado ni ha logrado demostrar ninguna circunstancia objetiva que permita sustentar una pérdida de objetividad fundada que justifique el apartamiento solicitado".



También resaltó que el caso contra Stornelli en Dolores se inició en febrero de 2019, "aproximadamente diez meses con posterioridad a la denuncia" que originó la causa "cuadernos", que ya "se encontraba en pleno trámite y con las situaciones procesales de varios de los imputados resueltas, entre las que se incluye la de Roberto Baratta".



En el fallo difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ) se indicó que aunque Stornelli fue procesado, el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, aclaró que "se ha demostrado que este expediente nada tiene que ver con la investigación de la causa 'cuadernos', al punto tal que, entre las diversas maniobras que se le imputan a Stornelli se encuentran algunas que provienen de su ámbito íntimo".



El camarista Daniel Petrone adhirió al criterio de Barroetaveña en un extenso voto. En cambio, la jueza Ana Figueroa consideró comprobado el "forum shopping" y dijo que hay "razones suficientes" para apartar a Stornelli, para "eliminar toda sospecha de empleo de dicho mecanismo y garantizar a las partes un trato sin favoritismos".