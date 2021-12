Caselles apuntó contra Orrego al decir que “arregló no ganar la elección”

La ajustada victoria del Frente Todos en las últimas elecciones sobre Juntos por el Cambio continúa dejando tela para cortar y mucho más aún tras el video viral de la diputada nacional Graciela Caselles contra el gobernador Sergio Uñac. En el mismo no duda al decir que “yo con Uñac no voy ni a la esquina” y acusa al líder de la oposición en la provincia, Marcelo Orrego, de arreglar no ganar los comicios legislativos del pasado 14 de noviembre.

Caselles, que en 2023 cumplirá 16 años como diputada nacional siempre representando al frente oficialista, despotricó en duros términos contra Uñac y Orrego al analizar las Elecciones Generales del pasado mes: “A sacado 38 puntos históricos Orrego”, dijo en clara a alusión a la performance de las PASO y añadió “y no ha sumado ni un punto más”. }

También comentó que “encima la gente le decía mirá Orrego tenés la chance, no, no, no. Faltó que se pusiera el cartel discúlpenme he arreglado no ganar. Porque es así, estamos hablando entre nosotros y de esta manera nosotros estamos haciendo que venga Macri, yo si me tengo que comer lo de Macri me lo comeré”.

En el mismo audio, la dirigente bloquista, también le pega al gobernador al señalar que “Graciela no va a compartir ni un vaso de agua con Uñac. Yo con Uñac no voy ni a la esquina, ahora si el grupo va con Uñac yo no tengo problemas, pero yo no”. Esto en clara alusión a las diferencias que mantiene con el actual número uno del Frente Todos.

Caselles, quien intentó por todos los medios impulsar la interna partidaria contra Luis Rueda y finalmente no pudo, también hizo referencia al partido centenario al señalar que “yo les decía chicos póngale nombre a las PASO, trabajamos para que en los medios se dijera el bloquismo está partido y se logró”.

Las fuertes declaraciones de Caselles que, si bien se dieron en un ámbito privado, muestran a las claras la tormentosa interna que se vive en el frente oficialista de San Juan. Esto teniendo en cuenta que, la diputada nacional juega de la mano de José Luis Gioja, quien también se mostró distante de Uñac. Con este panorama y dos años por delante nada parece fácil.