Caserio asegura que Alberto Fernández "tendrá en el Senado los votos que necesite"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jefe del bloque peronista del Senado, Carlos Caserio, afirmó hoy que el nuevo gobierno tendrá "los números que necesite" para aprobar leyes en esa Cámara a partir del 11 de diciembre, aunque reconoció que aún no se definió si el PJ y el kirchnerismo se unirán en un interbloque.



"Va a haber dos bloques grandes, Unidad Ciudadana, con 17, y nosotros (PJ), con números similares, y entre los dos estaremos cerca del quórum propio", explicó al senador por Córdoba en diálogo con radio El Destape.



Para Caserio, si se suman a los senadores por Santiago del Estero y los del Frente Renovador de Misiones podría lograrse "consenso" para tener "40 o 41 votos en el Senado", y de ese modo obtener "una mayoría significativa".



Sobre la posibilidad de conformar un interbloque entre Unidad Ciudadana y el peronismo, el legislador reconoció que este tema "hasta ahora no se ha hablado", pero que no lo desestima.



"Unirse en un interbloque sería muy sano porque nos daría la posibilidad, al ser mayoría, de brindarle al nuevo presidente las comisiones más significativas en el Senado", sostuvo, y declaró que es una cuestión que se va a dialogar para ver "cuál es el pensamiento de Cristina (Kirchner) y de Alberto".



Caserio aseguró que "los votos están", pero que si se "quiere tener mayor presencia en el Senado hacer un interbloque sería bueno".



El legislador, que reemplazo a Miguel Pichetto en la conducción del PJ en el Senado, explicó que el bloque que representa en esa cámara "es especial" porque "no tiene una jefatura de alguien que llame por teléfono y diga vamos a hacer tal cosa y hay una alineación automática".



"Es un bloque que viene más del interior, muchos están relacionados con gobernadores y otros con lugares donde no somos gobierno, así que todas las cosas las tengo que consensuar para que funcione bien", reafirmó.