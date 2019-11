Caserio ratifica que no hay interbloque en el Senado, pero niega pelea entre PJ y el kirchnerismo

El jefe de los senadores del peronismo, el cordobés Carlos Caserio, ratificó hoy que por el momento no se discutió la posibilidad de conformar un interbloque entre el PJ y el kirchnerismo en el Senado, pero aclaró que "no hay ninguna pelea" entre ambos sectores y aseguró que "hay unidad política".



En declaraciones a FM Concepto, el senador por Córdoba declaró que hasta el momento "hay dos bloques" porque, dijo, "nadie" les "comunicó la voluntad de hacer una cosa distinta" y señaló que esta situación no implica "ninguna incomodidad".



"Si alguien quiere hacer algo distinto convocaré el bloque, pero hay que buscar consenso, sentarse y hablarlo", consideró el jefe de los senadores del PJ, y reiteró que "lo más importante es que el presidente (electo, Alberto Fernández) va a estar en una posición de comodidad en la Cámara alta".



Caserio aclaró que desde la llegada de Cristina Fernández de Kirchner al Senado aún "no hay ninguna línea" respecto a la voluntad de conformar un interbloque.



Aunque aclaró que mantiene buena relación con el sector del kirchnerismo en el Senado, reveló que "nunca dialogó" con la ex presidenta.



"Con Alberto hablo día por medio, pero con Cristina nunca hablé en mi vida, esa es la realidad", expresó, y añadió que tampoco trabajó con ella.



"Trabajé en Córdoba para la fórmula del Frente de Todos, trabajé para Cristina, pero no con Cristina. Como senador tengo una referencia política que es Alberto, pero esto no significa que tenga un problema con Cristina", aseveró.



El senador consideró que existe "unidad política" por coincidencia de ideas entre los bloques del peronismo y del kirchnerismo, pero aclaró que para hablar de la conformación de un interbloque o de un solo bloque "hay que sentarse a debatir".