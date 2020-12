Casi 2.000 inscriptos para Enfermería: ya piensan en lugares para tomar exámenes presenciales

Terminaron las preinscripciones para el cursillo de Enfermería y en total hubo 1.900 sanjuaninos que se anotaron, razón por la que ya están evaluando diversos lugares en los que puedan tomar los exámenes presenciales en marzo.

Los inscriptos realizarán el cursillo de forma online en el mes de febrero. Mientras que los exámenes finales de las materias Anatomofisiología, Química y Lectura y Comprensión de Textos los rendirán a partir del 6 de marzo de forma presencial.

Al respecto, la directora de la Escuela de Ciencias de la Salud, Ana Naranjo, comentó en diálogo con DIARIO HUARPE que los estudiantes van a rendir por turnos para que haya distanciamiento social en las aulas.

“Donde antes se podían sentar 100 personas ahora se sientan 30 así que estamos viendo dónde va a ser”, dijo Naranjo sobre el lugar en el que tomarán los exámenes.

Entre las opciones para tomarlos, por ahora, está el edificio de Albardón en el que dictan las clases de Enfermería, la Escuela de Comercio y algunas aulas del Complejo Universitario Islas Malvinas que es el predio en el que están las Facultades de Ciencias Sociales, Exactas y Arquitectura.

A pesar de que son 1.900 los preinscriptos, Naranjo explicó que deben esperar a febrero para ver cuántos ratifican la inscripción, ya que siempre hay un número importante que no lo hace debido a que no les gusta el contenido o no pueden cursar.

Según la tendencia de años anteriores, los que ratifican la inscripción son entre 900 y 1.100, por lo que están teniendo en cuenta esa cantidad para buscar instituciones para tomar las evaluaciones finales.

Generalmente toman los exámenes los sábados, pero Naranjo aseguró que si deben tomarlos durante todo el fin de semana, tanto por la mañana como por la tarde, lo harán. Eligen estos días debido a que durante la semana suele haber alumnos en las aulas.

Finalmente, serán sólo 150 los que ingresen a la carrera según el puntaje que obtengan tras rendir.

Luego comenzarán a cursar en la Escuela de Ciencias de la Salud. Aunque creen que el cursado será semi presencial: “Seguramente se impartirán los contenidos teóricos desde la página virtual y las consultas sean presenciales”, cerró la directora del establecimiento de la Universidad Nacional de San Juan.