Casi dos millones de hinchas firman petición para que Kobe Bryant sea el símbolo de la NBA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Casi dos millones de hinchas firmaron hoy una petición en un sitio de Internet solicitando que Kobe Bryant, fallecido en un accidente aéreo el pasado domingo, sea el nuevo símbolo de la National Basketball Association (NBA) de los Estados Unidos.



La petición se subió en el sitio internacional Charge.com y en horas del mediodía llegó a 1.963.967 firmas, aunque pidieron que sean 3 millones en total.



"Kobe Bryant falleció inesperadamente y antes de tiempo. Por favor firmá esta petición para que podamos inmortalizarlo por siempre como el nuevo logo de la NBA", pidió el creador conocido como "Nick M", según su sobrenombre.



La petición salió al aire horas después del fallecimiento de uno de los mejores jugadores de la historia.



Bryant, de 41 años, murió el domingo junto con su hija Gianna (13) y otras siete personas, tras estrellarse con el helicóptero en Calabasas, Los Ángeles, por causas que aún se desconocen.



Su muerte conmovió al mundo del deporte y especialmente en el básquetbol de los Estados Unidos, más allá de que la jornada de la NBA se desarrolló con total normalidad y allí se vivieron momentos de mucha consternación y emoción.



El actual logotipo de la NBA presenta la silueta de otro famoso jugador de Los Angeles Lakers, Jerry West (14 veces integrante del Juego de las Estrellas). Excepto por un pequeño cambio en la fuente, que fue introducido en 2017, la Asociación ha estado utilizando este logo tricolor desde 1969.



Por otro lado, los hinchas pidieron retirar todas las camisetas con el dorsal 24, uno de los números históricos de Bryant -además usó el "8"-, instaurar el 26 de enero como "El día de Kobe" -ahora es el 24 de agosto- y que ese día todos los jugadores del torneo norteamericano usen el "24" en su espalda.



Además, Los Lakers retiraron ambas camisetas en el 2017 cuando Bryant abandonó la actividad profesional.



Bryant fue dos veces elegido MVP de las Finales, MVP de la temporada 2008, tuvo 18 selecciones al Juego de Estrellas, fue cuatro veces el Más Valioso en el All Star y fue 11 veces elegido al quinteto ideal de la NBA.



El único antecedente parecido y promovido por los fanáticos del básquetbol estadounidense y algunos jugadores, entre ellos West, fue cuando solicitaron una modificación en 2015, aunque en aquella ocasión fue por Michael Jordan, considerado el mejor de todos los tiempos.



"Odio decirlo porque no es un Laker, pero Michael Jordan ha sido el mejor jugador que haya visto. Fue el mejor jugador en defensa y en ataque, y ha logrado que sus equipos ganen. Sería grandioso tenerlo ahí", contó en su momento Jerry West en una nota con Sports Illustrated.



Y a su vez, el ex escolta recordó: "Creo que en su época de jugador el fue el mejor defensor y, más importante, fue el mejor atacante. Además, hacía a su equipo ganar".



Sin embargo, la NBA mantuvo su logotipo porque el actual es una marca registrada a nivel mundial y le resultó complicado hallar una silueta similar del ex Chicago Bulls, ya que la más conocida está resguardada por la AirJordan.