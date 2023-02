Caso Dani Alves: su esposa recibió una viral y misteriosa carta

En medio del grave conflicto que vive Dani Alves, una misteriosa persona le envió una carta a su esposa. La modelo Joana Sanz atraviesa días muy difíciles, ya que en menos de un mes perdió a su mamá y su esposo fue encarcelado. Eso último, luego de una denuncia por abuso sexual en su contra. En su cuenta de Instagram, por la triste muerte de su progenitora, dejó en vista de todos sus sentimientos.

Por el fallecimiento de su madre, la esposa de Dani Alves escribió en las plataformas del cibermundo: "Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… necesito tu alegría. Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados, pero ese frío interno siempre me acompaña… Y, a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola, ¿sabes?".

"Te escribo para darte mi apoyo y mis oraciones. Me gusta rezar y rezo mucho por ti y por tu mamá. Yo también perdí hace poco a mi papá por un tumor. Me encantó verte bailar con tu madre y alegrarla el poco rato que le quedaba. He sufrido mucho por lo que te ha pasado privadamente y no entiendo por qué. Quizá porque me llamo igual o porque he vivido circunstancias parecidas", comienza diciendo la carta.

Luego, el escrito que recibió la esposa de Dani Alves también decía: "Quería decirte que no estás sola. Tu madre te acompaña y su espíritu te guía, y todos tus ángeles. No debes sentirte sola porque no lo estás. La vida es maravillosa y la tuya acaba de empezar. Estoy seguro de que superarás la dificultad que Dios te ha presentado y te veo feliz y resplandesciente. Un abrazo. Alberto Sanz".

Respuesta de Joana Sanz

"No sé quién eres, pero gracias infinitas por tus palabras. Ojalá las personas nos escribiéramos más a menudo cartas. Hemos perdido esta costumbre tan bonita con la tecnología. Gracias de nuevo por tanto apoyo", le contestó Joana Sanz. De esa forma, la modelo quedó en boca de todos en las últimas horas, ya que los dichos que le llegaron hicieron realmente mucho ruido.