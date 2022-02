Caso Gabriel Bastías: el niño habría dicho que "dos hombres se lo llevaron"

Mientras avanza la investigación del caso de Gabriel Bastías, el chico de 7 años perdido el pasado fin de semana, testigos ahora afirman que dos hombres se habrían llevado al niño.

Es que, luego de la alegría de haber encontrado al pequeño sano y salvo, se conoció que Gabriel apareció a 10 kilómetros donde había sido visto por última vez, en una finca en Caucete. En este sentido, hay quienes dudan que un niño pudiera recorrer solo tal distancia.

De esta opinión es también Emilce Olivera, hija del encargado de la bodega Coto, lugar donde apareció el niño. Él le habría contado al padre de Emilce y a las personas que lo encontraron, que “dos hombres lo subieron a un auto y lo dejaron allí”.

Aunque los investigadores no descartan esta situación, la hipótesis principal es que el chico caminó en soledad aquellos 10 kilómetros que lo separan la finca en la que se lo vio por última vez y donde lo encontraron en el departamento de Caucete.

Con respecto a esto, los médicos legistas encontraron en Gabriel heridas correspondientes con roces con ramas y yuyos, además de lesiones a razón de una caída a un pozo y picaduras de mosquitos. Todas estas pruebas, en principio, comprobarían la presunción de los investigadores.

El contexto familiar, una complicación extra

El fiscal de la causa, Iván Grassi, confirmó que existe un contexto intrafamiliar complicado con respecto al caso de Gabriel. En relación a esto, habría conflictos entre el padre y la madre del niño.

Es que, según confirmaron fuentes oficiales, la pareja, que tiene tres hijos más, se encuentra actualmente separada y esto conlleva ciertos desacuerdos entre ambos.

Además de sus tres hermanos, Gabriel tiene ocho más, fruto de una relación anterior de su madre.

Desde diciembre pasado, el niño convivía con su papá por su propio deseo. Sin embargo, conforme afirmaron desde la justicia el entorno en el que se desarrolla el chico de 7 años no sería el más óptimo. El chico pidió volver con su papá y vivir con él. Sin embargo, hasta tanto no concluya la investigación, no puede volver y seguirá