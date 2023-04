Atrás quedaron los meses de dolor para la familia de Herman Electo "Mito" Rodríguez, el jubilado de 80 años asesinado de un tiro en su finca de Médano de Oro, Pocito, y cuyo cuerpo fue encontrado hace un año por familiares y posteriormente por policías e investigadores de la fiscalía. Los principales sospechosos, entre ellos el hermano de la víctima, llegaron a juicio y este martes hablaron finalmente. El primero en hacerlo fue el peón Juan Adrián Riveros, acusado de ser cómplice de Eliseo "Pachico" Rodríguez, hermano menor de "Mito". Riveros, en términos generales, negó estar en el momento y lugar del crimen y se despegó de su patrón.

Primero aseguró que el hermano de la víctima le pidió que escondiera el revólver calibre 22 utilizado para matar al finquero por una aparente disputa de terrenos. Riveros, que había sido liberado por falta de mérito, quedó involucrado nuevamente en la causa tras caer con el arma homicida luego de amenazar a un amigo en un carneo en Pocito.

Después el acusado declaró: "Yo a 'Mito' sí lo conocía. Con el señor Pachico sí tenía relación, le cargaba fardos de pasto en la casa de él. Cuando nosotros llegamos a Pocito, nos prestó un ranchito cuando era chico. Mauricio Javier Ochoa junto con Eliseo fueron a dejarme una moto y el arma. Yo no estuve cuando mataron a 'Mito', yo no sabía que había muerto. A mí me llevaron la moto y el arma, yo no sé si ha sido Eliseo. Me pidieron que lo escondiera y lo escondí para hacerles un favor". Esta revelación impactó a los presentes.

El peón continuó con su relato. Dijo que Eliseo le pidió que después de guardar el arma le llamara y le avisara en clave que "ya escondió al caballo". Luego contó cómo se enteró de la muerte del mayor de los Rodríguez. Su mujer recibió un llamado mientras él regresa de hacer unas compras. A "Mito" le habían pegado un "palazo", les dijeron. De esta forma Riveros se despegó del crimen del jubilado.