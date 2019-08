Caso Pérez Volpin: hoy se conocerá el veredicto del juez

Este viernes finalizará el juicio por la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin. Será el turno del juez para dictar el veredicto y ver si condena al endoscopista Diego Bialonlenkier y a la anestesista Nélida Puente Nélida, acusados de "homicidio culposo". El juicio duró siete jornadas y pasaron cerca de 58 testigos.

El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, encargado de realizar la autopsia, señaló en el juicio que la muerte de la periodista fue "violenta" y que "hubo una perforación instrumental del esófago", al testimoniar en la primera audiencia.

MIRÁ TAMBIÉN El "veranito económico" frenó los despidos en el comercio local

La anestesista Puente apuntó en su declaración contra el endoscopista al asegurar que estaba "indignada" por la declaración de su colega y sostuvo que "evidentemente era una hemorragia digestiva". "Él (Bialolenkier) me ayudó a quitar el abreboca y a darla vuelta junto con la instrumentadora (Miriam Frías). ¿Cómo no vio el edema en la cara? ¿Cómo no se acuerdan de nada?", se preguntó la anestesista.

En tanto, el endoscopista aseguró ante el juez que "todo funcionaba correctamente" y negó que haya "una lesión esofágica en la cara anterior si el endoscopio se apoya sobre la posterior", para contradecir el informe de los forenses que afirmó que había una lesión de 3 milímetros en esa área.

MIRÁ TAMBIÉN Benjamín, el abanderado de la solidaridad

El endoscopista deslizó que "pudo haber sido por la entubación endotraqueal" a cargo de Puente lo que originó la lesión en el esófago de Pérez Volpin. Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, aseguró que "tiene muy en claro el grado de responsabilidad" de Bialolenkier y Puente en la muerte de la legisladora y adelantó que pedirá una pena "severa".