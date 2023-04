En la tarde del martes, el sacerdote Walter Bustos comenzó a ser juzgado por el delito de abuso sexual en perjuicio de dos menores de edad de su entorno. La audiencia tuvo lugar en la sala número 6 del Palacio de Tribunales. El cura llegó vestido con sus hábitos y con el clériman que utilizan estos mismos en su cuello, a pesar de estar suspendido de sus tareas y de toda actividad pastoral. Aseguran que no está incumpliendo con alguna norma.

Desde la Iglesia Católica confirmaron que a pesar de estar suspendido del ejercicio público del ministerio sacerdotal, Bustos continúa siendo sacerdote y por ello puede usar el signo llamado clériman, que utilizan los curas.

Incluso explicaron que el uso o no de este signo sacerdotal ya es de elección personal. De hecho, Walter Bustos públicamente no puede ejercer su ministerio, sin embargo, todavía no lo ha perdido. Esta situación se determinará recién cuando termine el proceso judicial al cual se encuentra sometido.

Según una página de la Iglesia Católica, el clériman es un signo de consagración sacerdotal a Dios. “Simboliza su unión con Él. Sería lo equivalente al anillo de unión que lleva el hombre y la mujer tras contraer matrimonio. Es un signo de la consagración de un sacerdote a Dios. Para muchos sacerdotes, es un símbolo que representa su esclavitud o servicio a Dios”, agregaron.

Cabe destacar que horas antes del inicio del juicio contra el sacerdote acusado por el presunto abuso de dos niños, el Arzobispado de San Juan de Cuyo emitió un comunicado en el que bregó porque se llegue a una resolución justa del asunto. Es la primera vez, hasta donde se tiene recuerdo, que la Iglesia Católica local se pronuncia sobre una investigación penal en la que se encuentra involucrado uno de los religiosos que la integran.