Castelforte es de lo mejor en el Hándicap Ringaró

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Castelforte, con la monta del jockey Osvaldo Alderete, es el candidato para ganar mañana el Hándicap Ringaró, una prueba de 1.000 metros con un premio de 245.000 pesos que se correrá en el undécimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.



El hijo de Easing Along está en manos del entrenador Héctor Sueldo y cuenta con un récord de 2 triunfos oficiales sobre 7 salidas.



Viene de perder por solo tres cuartos de cuerpo con De Simoca Key, que también será de la partida para que la revancha sea una realidad. Castelforte perdió con De Simoca Key en la pista de césped de San Isidro en un tiempo de 56s 61/100 para los 1.000 metros.



Hay que señalar que en una carrera anterior fue capaz de vencer por 5 cuerpos a Don Dalmiro en 58s 61/100 para las 10 cuadras de arena normal en la pista del hipódromo de La Plata.



De Simoca Key, un hijo de Key Deputy, es entrenado por la cuidadora María Álvarez y defiende los colores del stud El Alfalfar. Su palmarés es de 3 victorias oficiales sobre 9 carreras. Será corrido por el jinete Facundo Coria.



Después de ganarle ahí nomás a Castelforte corrió en la arena normal de Palermo en una carrera muy compleja para sus posibilidades. Entró en el séptimo lugar a 11 cuerpos del ganador Art Show en 56s 01/100. Mañana le da revancha a Castelforte, un rival al que ya conoce y al que venció ajustadamente cuando se midieron en San Isidro.



Afán Van, un pupilo del entrenador Enrique Martín Ferro que tiene 3 carreras ganadas sobre un total de 10 pruebas, será un buen lance para todos aquellos que no juegan a los favoritos.



El 30 de octubre corrió por última vez en la arena de San Isidro. Esa tarde entró en el tercer puesto a 2 cuerpos y medio de la ganadora Princesa Lake en 1m 10s 52/100 para los 1.200 metros.



Su jockey es el paraguayo Eduardo Ortega Pavón y corre con los colores del stud Mística, de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. Hay que animarse porque desde la ciudad de Azul llegan muy buenos chimentos sobre su estado.



La reunión en San Isidro consta de 15 pruebas y hay 200.000 pesos en el pozo del Quíntuplo, mientras que en la última Cuaterna Sin Placé hay un total de 750.000 pesos.



A las 14 comenzará el programa con el Premio Eclipse West sobre 1.000 metros para caballos de 5 y 6 años que no hayan ganado. Richard Plus es una buena opción.