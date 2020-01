Cayó una mampostería en el centro proteño e hirió a un hombre que pasaba por el lugar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre de 55 años sufrió un traumatismo leve y fue derivado al hospital Ramos Mejía luego de que se le cayera un pedazo de mampostería mientras caminaba por la esquina de Sarmiento y Paraná, en el centro porteño, confirmó hoy a Télam Alberto Crescenti, titular del SAME.



“Derivamos al hospital Ramos Mejía a un hombre de 55 años de edad con un traumatismo y una herida en su cuero cabelludo”, informó a Télam Crescenti.



El titular del SAME indicó que el hombre “nunca perdió el conocimiento”, por lo que descartó que quede internado en observación en el hospital.



Crescenti dijo que producto del mismo accidente, otro hombre sufrió un golpe leve pero que “prefirió no ser trasladado”.



El SAME recibió un llamado de auxilio a las 13.11 de este mediodía, informaron desde el organismo.



La Policía de la Ciudad informó que el hecho ocurrió en la calle Sarmiento 1502, esquina Paraná y que se trata de una edificación que tiene un supermercado en la planta baja y tres pisos destinados a un centro de estética, en el primero, y el resto a un hotel.