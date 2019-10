Célico reveló que los ecuatorianos jugaron "con mucha preocupación" por sus familias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador del seleccionado ecuatoriano, el argentino Jorge Célico, reveló hoy, luego de la derrota por 6-1 ante Argentina, que sus dirigidos jugaron "con mucha preocupación" por sus familias por la grave crisis social que atraviesa el país. "Hubo mucha preocupación de los jugadores por sus familiares en el país", manifestó Célico, quien asumió de manera interina el cargo de entrenador del seleccionado mayor luego de sus buenos resultados en la sub 20. El ex DT de Huracán remarcó que el entrenador que asuma en el futuro "no tiene que pensar" que lo exhibido en la abultada derrota "es el reflejo del fútbol ecuatoriano". "Yo me siento el responsable de este resultado. Tal vez por la falta de tiempo para preparar el equipo. El viaje fue muy incómodo, casi no tuvimos tiempo para entrenar. Argentina fue un gran rival", explicó Célico en declaraciones que publicó el sitio Ecuagol. En la previa del partido, la cuenta oficial de la federación ecuatoriana publicó un video de los futbolistas suplicando la vuelta de la "calma" al país. "Es tiempo de dialogar, de llegar a acuerdos y dejar a un lado las diferencias. Es tiempo de volver a construir un Ecuador de paz", es una de las mensajes que se citan en el video. El plantel también salió al campo de juego del estadio Martínez Valero de Elche, España, con una bandera blanca que decía "Ecuador #PaísDePaz - Sí se puede".