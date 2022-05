Censarán a sanjuaninos olvidados por medio de llamados telefónicos

El Censo 2022 no terminó el miércoles 18 de mayo y eso está más que a la vista. En San Juan crearon una logística distinta para llegar a todos aquellos que no fueron encuestados presencialmente. Desde la provincia dispusieron de un número telefónico el cual efectuará llamados a los sanjuaninos y, de esta forma, prevén completar los formularios. El dato fue aportado a DIARIO HUARPE por el coordinador local, Marcelo Espósito.

El funcionario explicó que estos contactos se harán con números rotativos que pertenecen a la cartera que él dirige. Aseguró que el equipo que contactará a los sanjuaninos está conformado por cerca de 900 personas, todos son los jefes de fracción y de radio. Estiman que este trabajo les demandará aproximadamente 15 días.

“Queremos asegurarnos que todos puedan ser censados”, expresó. Espósito precisó que estos llamados irán destinados al 10% de la población local que no fue alcanzada por el paso de algún censista. El funcionario indicó que este fin de semana sondearon aquellos lugares en los que directamente el encuestador no pasó y ahora contemplarán los que fueron salteados en una cuadra en donde el operativo se desarrolló normalmente.

La idea surgió luego de que la provincia habilitara un mail para hacer consultas. En el enlace consultascenso2022@sanjuan.gob.ar hubo una multiplicación de reclamos de personas que no fueron relevadas. Los requisitos que solicitaban era saber si fueron alcanzados por el operativo, nombre, dirección y número telefónico. Con este último dato, es que ahora el Gobierno contactará a los particulares.

Para evitar estafas o los famosos cuentos del tío, Espósito alertó a la comunidad que aquellos que reciban un llamado por parte del censista, este hará las preguntas que están establecidas en el cuestionario que fue aprobado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Explicó que en ningún momento y por ninguna causa, el entrevistador debe pedir documento de identidad o número de cuentas bancarias.

El titular del área relató que no hay diferencias entre completar el censo de manera presencial o telefónica. Es más, aclaró que casi es similar al llenado de formulario que se hizo de manera online y que tiene vigencia hasta este martes. Ahora, puntualizarán en viviendas particulares a los que el censista no llegó. Esto último también será importante para el relevamiento que hacen debido a quieren establecer qué pasó con aquellos trabajadores que tenían casas a su cargo y no pasaron a tomar los datos.

Dato

900 son los encuestadores que llamarán por teléfono a los sanjuaninos.