Central Córdoba venció a Colón en tiempo de descuento y salió de la zona de descenso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó en el tercer minuto de descuento a Colón de Santa Fe, por 1 a 0, en la continuidad de la 17ma. fecha de la Superliga, para salir de la zona de descenso.



Jonathan Herrera, mediante un tiro penal (48m.St) marcó el único gol del encuentro jugado en el estadio Alfredo Terrera, en la capital santiagueña. El árbitro fue el rafaelino Silvio Trucco.



En el comienzo, Central Córdoba tomó la iniciativa, especialmente, a través de Gervasio Núñez. El elenco 'ferroviario' tuvo más la pelota, fue prolijo en la circulación y peligroso por las bandas, mientras que Colón apostó decididamente al contraataque.



El equipo local se aproximó con dos remates desviados de Lisandro Alzugaray, desde afuera del área.



Pasado el asedio inicial, el elenco 'sabalero' pudo tomar el balón, con algunos intentos del tucumano Luis Rodríguez, y pudo acercarse hasta el área de Diego Rodríguez, aunque no contó con chances claras de gol.



Apenas llegó con un tiro libre de Braian Galván, que controló sin inconvenientes el citado arquero.



En la segunda mitad insistió el local pero no tuvo profundidad, porque no encontró espacios ante un rival bien abroquelado en defensa y que otra vez buscó las réplicas.



La más nítida para el local fue un remate del ingresado Nicolás Miracco que tapó Burián.



Pero en el descuento, Herrera fue tomado de la camiseta adentro del área por Santiago Pierotti y el propio delantero, ex Deportivo Riestra, le dio la victoria con un remate fuerte, al medio del arco.







= Síntesis =







Central Córdoba (Santiago del Estero): Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Matías Nani y Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, Marcelo Meli, Cristian Vega y Joao Rodríguez; Gervasio Núñez; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.







Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Rafael García y Gonzalo Escobar; Mauro Da Luz, Fernando Zuqui, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Braian Galván; Luis Rodríguez. DT: Diego Osella.







Gol en el segundo tiempo: 48m. Herrera (CC), de penal.







Cambios en el segundo tiempo: 11m. Tomás Chancalay por Da Luz (C), 18m. Nicolás Miracco por Joao Rodríguez (CC), 27m. Santiago Pierotti por Galván (C) y Franco Cristaldo por Meli (CC), 34m. Mateo Montenegro por Alzugaray (CC) y 40m. Wilson Morelo por Luis Rodríguez (C).







Amonestados: Nani, Núñez, Herrera (CC); Olivera, Lértora, Morelo (C).







Árbitro: Silvio Trucco.







Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero)