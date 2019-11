Central está dispuesto a desprenderse de Matías Caruzzo por la cláusula de rescisión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El defensor de Rosario Central Matías Caruzzo, cuyo contrato con el club vence en junio de 2020, podría emigrar de Arroyito a fin de año si otro club hace uso de la cláusula de rescisión.



"Central no tiene deuda con Caruzzo y el jugador tiene contrato hasta junio, pero si él o algún club quiere rescindir el contrato no tiene más que ejecutar la cláusula de rescisión porque Central está dispuesto a hacerlo", le comentó a Télam un vocero cercano a la comisión directiva del club del barrio de Arrroyito.



Caruzzo, de 35 años, salió campeón de la Copa Argentina hace un año y Central le renovó el contrato a pedido del entrenador Edgardo Bauza, al igual que el volante Néstor Ortigoza, quien concluye su vínculo a fin de año y no seguirá en la institución.



El experimentado defensor salió del equipo desde el partido que Central le ganó a Godoy Cruz, por 5 a 2, como local, y siguió afuera en la victoria sobre River, por 1 a 0, en el Monumental.



El entrenador "canalla", Diego Cocca, declaró al diario La Capital que "uno tiene que ser consecuente con los que dice. Esto es rendimiento y ganar. Si el rendimiento de otro jugador me da la posibilidad de ganar el próximo partido lo voy a poner. Se lo expliqué a Matías y lo entendió porque sabe que es así".



Uno de los clubes que en su momento se interesó por Caruzzo fue Argentinos Juniors, club en el que debutó como profesional.