Centurión sumó los primeros minutos en Vélez, que igualó con Huracán en un amistoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero Ricardo Centurión sumó hoy los primeros minutos de fútbol en el empate sin goles de su nuevo equipo, Vélez Sarsfield, contra Huracán, en un amistoso de pretemporada de cara a la reanudación de la Superliga del fútbol argentino.



El ex Racing y Boca ingresó en el segundo tiempo, le informaron a Télam, aunque desde Vélez decidieron no publicar la formación utilizada por el entrenador Gabriel Heinze durante los 60 minutos que duró el partido a puertas cerradas.



Centurión llegó a préstamo por un año a Vélez y sin opción de compra, luego de un paso irregular por Atlético San Luis de México y debió firmar un contrato con una cláusula especial sobre violencia de género, debido a las denuncias previas que afrontó de anteriores parejas.



Por su lado, Israel Damonte paró en el once inicial del "Globo" a Antony Silva; Carlos Araujo, Lucas Merolla, Nicolás Romat, César Ibáñez; Adrián Calello, Mauro Bogado; Norberto Briasco, Rodrigo Gómez; Martín Ojeda y Fernando Coniglio.



Posteriormente, los suplentes de ambos equipos también empataron por 0 a 0.



Vélez debutará el viernes 24 de enero en la reanudación de la Superliga contra Gimnasia y Esgrima La Plata como visitante, al tiempo que Huracán hará lo propio el mismo día frente a Rosario Central.