Cerca de 200.000 pasajeros afectados por una protesta de ex empleados en la línea ferroviaria Roca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los cinco servicios eléctricos de la línea Roca se encuentran limitados entre Quilmes-La Plata y Bosques vía Quilmes, entre Temperley-Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley debido a un corte de vías de ex empleados de la empresa Ferrobaires, en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda, medida que afecta a 200.000 usuarios, informó hoy Trenes Argentinos Operaciones.



Según un comunicado oficial de la empresa estatal, se trata de un reclamo de ex empleados de dicha compañía "que nunca formaron parte de Trenes Argentinos y, además, se encuentra personal de una ex empresa contratista de seguridad privada, MCM y ex trabajadores de la línea Roca que se atuvieron al retiro voluntario o tuvieron cesantías por ausentismo".



Este corte, señaló la empresa, deja sin servicio a más de 200.000 pasajeros.



En el comunicado se informó que la empresa realizó la denuncia por obstrucción del servicio público en el Juzgado Federal de Quilmes mientras que en el lugar interviene la División Roca de la Policía Federal.



Asimismo, la empresa informó que el servicio podrá ser restaurado con el cronograma habitual de horarios, una vez que las vías queden liberadas.



Para obtener más información se puede ingresar a la web www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos o en el 0800-222-TREN (8736).