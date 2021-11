Cerca de 60 sanjuaninos se sumaron a un beneficio local para cobrar entre $15.000 y $22.000

A mediados de año el Gobierno provincial anunció una ayuda extraordinaria para aquellos comercios que se vieron perjudicados por las fases más restrictivas de la pandemia de Covid-19. El beneficio era casi como un ‘Repro sanjuanino’ y estaba orientado a mantener las fuentes de empleo por lo que garantizaba el pago de un complemento salarial entre $15.000 y $22.000, dependiendo el rubro.

Si bien se iba a extender por cuatro meses hasta octubre, las autoridades decidieron continuarlo hasta fin de año. Durante noviembre se sumaron otras 60 personas quienes completaron los requisitos y ya cobraron este monto. El dato fue confirmado a DIARIO HUARPE por Eduardo Danna, titular de la Agencia Calidad San Juan.

El funcionario contó que fueron pocos los trabajadores inscriptos para cobrar en este undécimo mes. Cuando lanzaron el ‘Proteger Empleo’ – el nombre formal del programa – pensaron que podrían llegar a 15.000 empleados locales entre cuentapropistas, monotributistas y aquellos que están en relación de dependencia. Sin embargo, en la práctica fueron muchos menos. Sumando estos nuevos que se incorporaron en noviembre solamente llegan a 9.000 beneficiarios.

En busca de alcanzar a más sanjuaninos, desde la agencia y el Ministerio de Producción saldrán a recorrer los diferentes comercios que están en los departamentos con más zonas comerciales para asesorarlos e inscribirlos en el plan local.

Un detalle no menor es que las inscripciones para diciembre cerrarán el 30 de este mes y solamente ese trabajador terminará gozando del monto del último periodo del año. Esto indica que no es acumulativo ni tampoco retroactivo, es decir, que no podrá percibir los valores que se pagaron desde julio a esta parte.

El beneficio es no reembolsable, es decir, que ni el trabajador ni el empresario que lo contrata tendrán que devolverlo al Estado sanjuanino. Si bien está apuntado para todos aquellos que se vieron afectados por la pandemia, la característica era que en el momento de su calificación para elaborar las respectivas habilitaciones se encontraban bajo el mote de “comercios no esenciales”. Esta situación llevó a que estuvieran por vario tiempo cerrado y sin poder trabajar.

Montos y rubros

El Gobierno dispuso de un pago de $15.000 para aquellos trabajadores de comercios minoristas, salones de eventos y emprendimientos culturales. Aunque también hay otro grupo en donde el monto se elevó $7.000 más; estos $22.000 están dirigidos para agencias de viajes y hoteles céntricos.

Cifra

$1.000 millones es lo que destinó la Provincia para costear este beneficio.

Dato

El trámite debe iniciarse por vía online en www.protegerempleo.com.ar. El trabajador debe llevar más de seis meses de antigüedad al momento de la presentación del programa, es decir, antes de julio. Las empresas que recibieron el Repro II, otorgado por el Gobierno nacional, no podrán beneficiarse con este programa local.