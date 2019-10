Cesantean a funcionario judicial condenado por fotografiar partes íntimas a mujeres en Córdoba

Un funcionario del Poder Judicial de Córdoba fue cesanteado de sus funciones, mediante un sumario administrativo, luego de que fuera condenado en abril de este año acusado de fotografiar debajo de las polleras a mujeres en la vía pública, informaron fuentes judiciales. Se trata del secretario del Juzgado Penal Juvenil de 6ª Nominación, Mariano Hernán Cipolla Sánchez (de 46 años), cesanteado ahora a partir tras la resolución de una investigación que comenzó con un sumario administrativo. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia (TSJ) de Córdoba consideró que el ahora ex funcionario incurrió en una “inconducta”, agravada por la función institucional que ejercía, y sumado a que lo hacía en horario laboral. Cipolla Sánchez fue detenido el 7 de febrero de este año cuando un taxista advirtió y avisó a la policía que, en un espacio público de la capital de Córdoba, el entonces funcionario tomaba fotografías debajo de las polleras de las mujeres que estaban ubicadas en una parada de colectivos, con un celular adherido a una mochila. Con estos datos y luego de una pesquisa, el pasado 9 de abril el ex secretario judicial fue condenado por la jueza Anahí Hampartzounian a cuatro meses de tratamiento interdisciplinario y cinco días de trabajo comunitario, ya que durante el proceso judicial ninguna persona promovió denuncias como víctimas de esas prácticas. Esa práctica, denominada "upskirting", no está considerado un delito penal, sino una contravención al artículo 51 del Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba, que solo sanciona con multas a los que molestan en sitios públicos a las personas y afectan a su decoro.