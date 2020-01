Chaco For Ever venció a Douglas y se afirma en la cima de la Zona A

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Chaco For Ever venció como local a Douglas Haig de Pergamino por 2 a 1 y se afirmó en la cima de las posiciones de la Zona A del Federal de fútbol, tras proseguir hoy la decimosexta fecha del torneo Federal de fútbol, certamen que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional.



El partido se llevó a cabo en el estadio Milton Zárate de la capital chaqueña y los tantos de For Ever fueron anotados por Milton Zárate, de tiro penal, a los 5 minutos de la segunda etapa, y Nicolás Torres, a los 31 de la parte final; mientras que Pablo Mazza había igualado transitoriamente para Douglas, a los 20 del mismo período.



Con esta victoria, Chaco For Ever llegó a las 27 unidades y se afirma en lo alto de la Zona A; mientras que el "Fogonero" pergaminense se quedó con 22 puntos y en la cuarta ubicación.



Los resultados de los partidos de las dos zonas del Federal A, fueron los siguientes:



-Zona A:



Ayer:



Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) 0 - Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 0.



Hoy:



Gimnasia y Esgrima de Concepción de Uruguay (Entre Ríos) 1 (Franco González) - San Martin (Formosa) 0.



Crucero del Norte de Posadas (Misiones) 2 (Iván Molina y Facundo Tello) - Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) 0.



Unión Sunchales (Santa Fe) 0 - Güemes (Santiago del Estero) 0.



Chaco For Ever 2 (Milton Zárate y Nicolás Torres) - Douglas Haig de Pergamino (Buenos Aires) 1 (Pablo Mazza).



Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Buenos Aires) 0 - Sarmiento de Resistencia (Chaco) 0.



Central Norte (Salta) 2 (Maximiliano Padilla y Gonzalo Ríos) - Juventud Unida de Gualeguaychú (Entre Ríos) 0.



Quedó libre en esta fecha Boca Unidos de Corrientes.



Posiciones: Chaco For Ever 27 unidades; Güemes 24; Sarmiento 23; Douglas 22; Boca Unidos y Central Norte 21; Sportivo Las Parejas 20; Unión Sunchales y Crucero del Norte 19; Defensores de Belgrano, Sportivo Belgrano, San Martín y Defensores de Pronunciamiento 18; Juventud Unida 15; y Gimnasia de Concepción 12.



-Zona B:



Hoy:



Camioneros de Luján (Buenos Aires) 2 (Matías González y Pablo González) - Deportivo Madryn (Chubut) 1 (Cristian González).



Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi (Buenos Aires) 1 (Bruno Cabrera) - Olimpo de Bahía Blanca (Buenos Aires) 0.



Cipolletti (Río Negro) 1 (Pablo Ostapkiewicz) - Ferro Oeste de General Pico (La Pampa) 1 (Pablo Agüero).



Más tarde, jugaban Juventud Unida Universitario (San Luis) ante Huracán Las Heras (Mendoza).



Quedó libre en esta jornada Sol de Mayo de Viedma (Río Negro).



La jornada se completará mañana con este programa:



A las 21.00: Villa Mitre de Bahía Blanca (Buenos Aires) vs. Sportivo Estudiantes (San Luis).



A las 21.40: Deportivo Maipú (Mendoza) vs. Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan).



A las 21.45: Sportivo Desamparados (San Juan) vs. Sansinena de General Cerri (Buenos Aires).



Posiciones: Maipú 27 puntos; Huracán 26; Villa Mitre 23; Madryn 22; Sansinena, Cipolletti y Ferro 21; Camioneros 20; Círculo Deportivo 19; Estudiantes 18, Peñarol 17; Sol de Mayo 15; Desamparados 13; y Juventud Unida y Olimpo 12.