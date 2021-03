Chanampa le contestó a Gramajo por la frase "no tiene dos dedos de frente"

Luego de que el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, dijera que todavía no es tiempo de hablar de candidaturas y que el dirigente que esté pensando en un armado electoral "no tiene dos dedos de frente", el diputado Andrés Chanampa tomó el guante y le contestó. "Lo peor que podemos hacer los políticos es creernos dueños del sillón", dijo el diputado y agregó que "no me siento aludido por lo que dijo, yo no tengo ningún problema con él".

Si bien los dichos de Gramajo no tuvieron ningún destinatario puntual, la frase originó mucho revuelo, ya que en los últimos días el diputado por Chimbas y el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, no había ocultado sus intenciones de ponerse a consideración de los sanjuaninos en las elecciones.

"Hoy no es tiempo de estar pensando en la política, en si vamos a armar para el 2023 o 2030. Esto a la gente no le interesa, la verdad que quien piensa de esa manera no tiene dos dedos de frente. Eso es lamentable y a esto te lo dice cualquier vecino, a la gente no le interesa la política. A la gente hoy le interesa mandar a los chicos al colegio, pagar la boleta de la luz, vivir tranquilos. En su momento llegará el tiempo de la política y ahí la sociedad decidirá”, dijo el intendente de Chimbas.

Tras esto, Chanampa, dijo en relación a la frase del intendente "a lo mejor estaba confundido por la lluvia y por todo los problemas que hubo en el departamento. Él (por Gramajo) es un hombre de la democracia y no creo que haya dicho eso dirigido a alguien en especial".

Al mismo tiempo añadió que "Chimbas fue uno de los departamentos que más creció pero lo hizo producto de que hay un gobernador que siempre apoya. Chimbas creció mucho de la mano del intendente y de un equipo de trabajo que lidera el gobernador".

Al ser consultado sobre su agenda de trabajo (el intendente dijo que su agenda es la gente) y si mantiene firme sus intenciones de competir por la intendencia sentenció que "es normal que la agenda del intendente sea la gente, muchos creen que el diputado pavimenta, entrega viviendas, limpia cunetas, pone iluminación y esa es la función del intendente" y apuntó "creo que no hay un dirigente territorial que no quiera conducir los destinos de donde vive. Soy parte de un partido y de un frente y el día de mañana tenemos la obligación de proponer un proyecto para el departamento y más teniendo en cuenta que el actual intendente no puede repetir. Estamos en democracia y luego será el proyecto y la gente la que decida dónde debemos estar".

Para terminar dijo que "es un año político y entiendo que lo primero es priorizar lo que sienten los sanjuaninos, pero no hay que olvidarse que somos parte de la política y que hacemos política".