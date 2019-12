Chanceler Solá: "A chegada de Evo Morales teve a ver com a necessidade de estar perto de seus filhos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O chanceler Felipe Solá destacou hoje que a chegada ao país de Evo Morales teve a ver com "a necessidade" do ex-mandatário boliviano de "estar perto de seus filhos", e remarcou a qualidade de "refugiado" na qual permanece na Argentina.







"O asilo não tem nenhum tipo de regulamentação, só protege de extradição, enquanto o refúgio possui normas que envolvem várias relações com o Estado a partir desse momento", disse Solá.







O chanceler argentino afirmou que "o refúgio é dado quando o Governo considera que essa pessoa não tem seguranças em seu país sobre sua vida. Nós consideramos que é assim no caso do Evo Morales, e das cinco pessoas" antes referidas.







No entanto, remarcou uma vez mais que o governo argentino não reconhece as autoridades autoproclamadas na Bolívia: "Nós não reconhecemos o governo boliviano, é um governo de facto, pero sim reconhecemos que deve haver eleições", disse o funcionário.