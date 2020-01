Chega na Antártida veleiro comandado por um ex-combatente das Malvinas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ex-combatente da guerra das Malvinas, Nilo Navas, e os outros quatro tripulantes do veleiro “Galileo” completaram a primeira parte de sua travessia pelos mares do sul, chegando “em perfeito estado” à Ilha Decepción da Antártida Argentina, confirmaram hoje os próprios expedicionários.



Depois de ter partido da cidade de Ushuaia em 6 de janeiro, a embarcação comandada pelo sobrevivente do afundamento do Cruzeiro General Belgrano atravessou a perigosa Passagem de Drake navegando a vela a maior parte do trajeto de 1.200 quilômetros.



Chegando em território antártico, o veleiro entrou no Mar da Frota e ancorou frente à Ilha Decepción, como primeiro destino de um périplo que inclui várias bases antárticas argentinas e estrangeiras, entre elas a Base Esperanza, onde funciona a escola argentina “Presidente Raúl Alfonsín”, considerada a mais austral do país.



O Galileo continuará viagem nas próximas horas com a ideia de visitar outras bases antárticas e a missão de “continuar deixando uma mensagem de reafirmação da soberania em todo seu território bicontinental”.