China retirará los aranceles a la soja y el cerdo de los Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Gobierno chino anunció hoy el retiro de aranceles a una parte de la soja y al cerdo importados desde los Estados Unidos, informó el Ministerio de Finanzas del país asiático en un comunicado.



Según la información de la agencia EFE, empresas chinas han importado "un cierto número" de bienes estadounidenses, y la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado (Ejecutivo) "está llevando a cabo la exclusión de aranceles para lotes de soja, cerdo y otros productos procedentes de los Estados Unidos".



El comunicado no especifica la cantidad de bienes importados que se beneficiaría de esta medida, que llega en medio de las negociaciones entre los dos países para ratificar la primera fase de un pacto que rebaje su guerra comercial.



China había impuesto en julio de 2018 aranceles del 25% a estos productos como respuesta a otros impuestos por Washington el año pasado.



Aunque no se saben demasiados detalles sobre las últimas tratativas comerciales, sí ha trascendido que el acuerdo incluye "la retirada por fases de los gravámenes que ambas partes se han ido imponiendo durante la disputa".



La guerra comercial, que se ha traducido en sucesivas subas de arancelarias por ambos países durante casi dos años, tuvo su último episodio el pasado 1 de septiembre con la entrada en vigor de la suba, por parte de Washington, del 10 al 15 % sobre importaciones chinas por valor de US$ 112.000 millones.



A futuro, queda la incertidumbre si tras el anuncio de hoy, el próximo 15 de diciembre Estados Unidos aplica la suba al 15% sobre el resto de importaciones gravadas al 10%, que podría alcanzar US$ 300.000 millones.