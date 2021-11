Choque y muerte en Santa Lucía: testigos afirman que el automovilista iba despacio

Un siniestro vial se cobró la vida de un sanjuanino, Carlos Gabriel Millicay de 44 años. El hombre iba a bordo de una moto marca Cerro 150 centímetros cúbicos cuando se cruzó de carril, a gran velocidad, e impactó contra un auto Volkswagen Gol, de acuerdo a lo que precisaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE.

A ese relato, los fiscales le agregaron el testimonio de algunos transeúntes de la zona que indicaron que el automovilista, Carlos Daniel Salinas de 26 años, conducía a escasa velocidad, tanto es así que casi ni quedaron marcas sobre el pavimento de la frenada.

La intersección de la tragedia fue en calle Roque Sáenz Peña entre Balcarce y 12 de Octubre, departamento Santa Lucía. El choque se dio cerca de las 23:30 del sábado. Hasta allí llegaron los fiscales de la UFI Delitos Especiales y la División Criminalística.

La moto circulaba por Sáenz Peña en dirección oeste-este. En su trayectoria quiso sobrepasar a un vehículo que venía en el mismo sentido, sin embargo, se abrió de carril e impactó contra el Gol. El motorista salió despedido y falleció instantáneamente.

Fuentes del caso confirmaron que a metros del choque encontraron el caso, pero no precisaron aun si el fallecido lo llevaba puesto o no. Una cámara del Cisem 911 será fundamental para divisar ese y otros detalles del accidente, aunque indicaron que esta grabadora no está puntualmente en el punto exacto en donde confluyeron ambos vehículos.

El cuerpo de Millicay fue trasladado hasta la Morgue Judicial en donde le practicarán la autopsia. Allí también se dilucidará si conducía en estado de ebriedad o bajo alguna sustancia en particular. Ambos tacómetros fueron también peritados para establecer la velocidad de los vehículos.

El conductor del auto quedó detenido. En principio no tiene antecedentes previos. Esperan que en las próximas horas se formalice la detención por medio de la audiencia inicial. El choque se produjo en el costado delantero izquierdo del auto. El mismo fue radiado por la Policía y sacado de circulación.