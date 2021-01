Científicos sanjuaninos cada vez más cerca de encontrar un nuevo "Sol"

Un grupo de científicos sanjuaninos descubrió actividad similar a la del Sol en una estrella, esto permitiría estudiar el comportamiento del astro y ser el punto de partida para buscar planetas con condiciones para ser habitables.

Estos observadores son Matías Flores, Natalia Núñez, Paula Miquelarena, José Alacoria y Carlos Saffe, todos miembros de Instituto de Ciencias Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (Icate). Como es habitual en estos descubrimientos que necesiten de múltiples datos, sucedió en colaboración con pares del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) y de las Universidades de la Serena y Sao Paulo. De hecho los datos con los que se sostiene ese descubrimiento fueron recolectados durante 19 años y se usaron complementariamente telescopios de Europa.

El telescopio Jorge Sahade, uno de los protagonistas de este descubrimiento. Foto: Archivo DIARIO HUARPE

La afirmación de la similitud cobra fuerzas ya que el fenómeno que detectaron son evidencias de actividad de manchas solares con un ciclo similar a las que se observan en el Sol. Este fenómeno lleva el nombre de Mínimo de Maunder, así lo confirmó Natalia Núñez, una de las científicas que forma parte del descubrimiento a DIARIO HUARPE. Pero no todo queda ahí, la estrella pertenece a un sistema binario, es decir que hay otra estrella en ese sistema y esa no tiene el mismo “funcionamiento”, no se comporta como gemela de ζ² Ret (Zeta dos Reticuli) la estrella protagonista, por lo que da mayor relevancia al descubrimiento.

Hasta el momento sólo se conocían dos estrellas candidatas a un Mínimo de Maunder llamadas HD 217014 y HD 4915. Pero lo relevante es que ζ² Ret es el primer objeto de este tipo detectado en un sistema binario con componentes muy similares entre sí.

La protagonista

La estrella en cuestión es la ζ² Ret, estrella que es observada por su similitud con el Sol, que luego de la publicación realizada por los sanjuaninos toma más fuerza la hipótesis de similitud.

Es que, según el trabajo presentado, ζ² Ret posee cuatro rasgos distintivos que la convierten en una candidata sólida. El objeto muestra una caída de casi el 50% en la amplitud de su actividad cromosférica, acompañado por un comportamiento cíclico de baja amplitud con un período de ocho años. Ambos hechos observacionales soportan el escenario que ha sido propuesto para el Sol durante su Mínimo de Maunder. Este escenario sostiene que durante el Mínimo de Maunder la actividad solar fue baja, pero con su ciclo de 11 años inalterado.

Los autores, además, pudieron estimar las componentes del flujo magnético de la estrella, concluyendo que efectivamente esta se encuentra en un nivel de actividad magnética bajo. Adicionalmente, y en contraste con las otras estrellas candidatas reportadas (HD 217014 y HD 4915), la pertenencia de ζ² Ret a un sistema binario donde existe una significativa diferencia entre los niveles de actividad entre ambas componentes la convierte en la candidata más sólida reportada hasta el momento.

En síntesis y para que quede claro, lo descubierto son fenómenos muy parecidos durante el Mínimo de Maunder a los que se tiene registrados del Sol. Es como poner dos fotos de dos paisajes distintos sacadas en distinto tiempo y compararlas y encontrar en ellas similitudes, no son lo mismo, pero hay componentes que las unen. ¿Y por qué fotos?

Mirar al espacio es mirar al pasado

Hay que tener en cuenta que las observaciones que se hacen del cosmos son “imágenes viejas”, por la distancia que hay de los objetos hasta la tierra la luz que proyecta tarda. Es ahí cuando los astrónomos hacen su trabajo.

No sólo miran al cielo, realizan cálculos y aproximaciones para entender cómo están ahora después de haber recibido esas imágenes. Hay que tener en cuenta que cada objeto tiene sus propios comportamientos por lo que cada uno juega sus propias “reglas del juego” que los astrónomos deben entender.