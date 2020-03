Cientos de mujeres marcharon contra la violencia y a favor del aborto

Luego del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, cientos de mujeres integrantes de movimientos feministas y otras no agrupadas se concentraron esta tarde en la intersección de Avenida Libertador y Las Heras. Desde allí se manifestaron contra los femicidios y la violencia de género, además de pedir por el aborto legal, seguro y gratuito en el país y la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas, entre otras demandas.

Desde la Legislatura, la columna de más de cuatro cuadras de mujeres marchó hacia el centro sanjuanino. Con pañuelos verdes y violetas representando el pedido de aborto legal y contra la violencia de género. Mujeres de todas las edades con pancartas. Algunas con el rostro tapado, otras sin ninguna identificación.

Así se vivió en San Juan el Paro Internacional Feminista Productivo y Reproductivo bajo la consigna como bandera: “Las mujeres paramos el mundo”.

Belén, de 25 años, comentó que “vengo por siento que desde mi lugar privilegiado hay un montón de mujeres que no están siendo representadas en este momento. Con mi lucha y mi presencia siento que las que están trabajando o no pudieron venir, tienen una voz y un lugar en esta marcha”.

Por otro lado, Melisa comentó: “Hoy estamos formando parte del paro internacional de mujeres porque estamos hartas de que el Estado no nos cuide, porque estamos hartas de no ser ciudadanas plenas. Estamos hartas de ver en los titulares que nos matan, nos queman, nos entierran. Estamos hartas de vivir las violencias en todos los espacios porque no hay ni una mujer de todas las que están marchando en estas calles que no hayan sufrido alguna vez algún tipo de violencia”.

Elena, de 78 años, quien afirmó haber sido partera durante 50 años dijo que “estoy en esta marcha porque necesitamos cambiar y aceptar que el aborto clandestino existe”.

Tras llegar a la Plaza 25 de Mayo, las mujeres dieron una vuelta por las calles circundantes al grito de “vivas nos queremos”. A posterior, se concentraron en el frente de la Catedral por calle Mendoza. Allí recordaron a las mujeres asesinadas en San Juan como Myriam Morales, Brenda Requena y Pamela Rodríguez, entre las últimas víctimas de femicidio en la provincia.

La manifestación continuó hacia la Plaza Hipólito Yrigoyen donde se leyó un comunicado acerca de la violencia que sufren a diario las mujeres. Además, hubo varias intervenciones artísticas para concientizar.