Cinco muertos y varios heridos por un incendio en la destilería del ingenio La Esperanza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cinco personas murieron y varias resultaron heridas a raíz de un incendio desatado esta tarde en el sector de destilería del ingenio La Esperanza, en el departamento jujeño de San Pedro, según informaron fuentes judiciales.



El fiscal Lian Resua, afirmó que son cinco las personas fallecidas - aún sin identificar- a causa del siniestro que pudo haberse iniciado "con algo eléctrico".



"Aparentemente un desperfecto eléctrico pudo haber iniciado el fuego, según gente que estaba lejos del lugar, aún no pudimos entrevistar al personal que se hallaba trabajando alli", dijo.



Según el fiscal, el incendio se produjo en la zona fabril de la empresa y tomó parte del depósito de bagazo.



Fuentes oficiales informaron que el incendio se originó por la explosión de un tanque de la destilería.



A causa de ello, se quemó todo el bagazo depositado al aire libre, lo que fue controlado a través de ocho dotaciones de bomberos, el avión hidrante de Manejo del Fuego, junto a cisternas de todas las áreas provinciales.



La labor está orientada a controlar los tanques ya que contienen alcohol, mediante acciones con agua y con espuma de enfriamiento.



El ingenio Ledesma aportó 1000 kilos de espuma de enfriamiento; San Isidro otros 1800 kilos y desde la provincia de Tucumán llegaban 1200 kilos más.



"Estamos trabajando en la investigación penal secuestrando documentación, tomando testimonios para determinar las causas del siniestro", indicó el fiscal.



El fuego que ya se circunscribió se expandió por un vasto sector de la planta, aledaña al portón principal de acceso, que linda con viviendas cuyos moradores debieron ser evacuados.



Ambulancias del Same trasladaron a los heridos, al menos diez, hasta el hospital Guillermo Paterson, de San Pedro, 65 kilómetros al Este de San Salvador de Jujuy.



El hecho se registró alrededor de las 16.30, por causas que se están investigando, en el sector de la planta de alcohol de la fábrica jujeña.



El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio La Esperanza, Sergio Juárez, dijo a Télam: "estamos muy preocupados por lo ocurrido, hay personas afectadas, con lesiones y quemaduras pero no podemos precisar la cantidad" .



Algunos testigos estimaron que serían al menos diez los heridos por el hecho, con lesiones de distinta consideración.



Los vecinos de la zona se mostraron alarmados por lo ocurrido, ya que se escucharon fuertes explosiones y de inmediato las llamas se expandieron con facilidad, superando los diez metros de altura.



El intendente de San Pedro, Julio Bravo, dijo a TN, que "hubo una explosión de los tanques de alcohol, en el depósito; todos los organismos del estado están colaborando, hay todo un operativo montado".