Cinco personas no binarias votarán con sus DNI que respetan su identidad por primera vez

Este domingo 12 de septiembre hay un nuevo llamado a urnas en la Argentina. Pero será diferente. Además de por la particularidad de la pandemia, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 2021 estarán marcadas por ser las primeras del país en las que votarán personas no binarias con un Documento Nacional de Identidad (DNI) que respeten su identidad.

En San Juan son cinco las personas no binarias que ya tienen el DNI actualizado en sus manos, según confirmó a DIARIO HUARPE la Directora del Registro Civil, Natalia Giaconne. Y, aunque el padrón electoral definitivo cerró en abril, este domingo podrán ejercer su derecho al voto con el nuevo documento.

“En el padrón figuro con mi nueva identidad, así que podré sufragar con el DNI que me representa por primera vez, estoy muy contento”, contó a este medio Mathías Gael. El activista –a quien le resulta indiferente ser llamado con pronombre femenino masculino- fue el primero de San Juan en solicitar el cambio de DNI y lo recibió esta semana, a pocos días de las elecciones.

Este miércoles Mathías recibió un llamado del Gobierno en el que le avisaron que su DNI ya estaba en la provincia. Desde entonces no pudo dejar de pensar en aquello que para otras personas quizás es solo un objeto, pero para él significó una “conquista” y un “reconocimiento”.

Finalmente, llegó el momento que esperó desde 2019, cuando inició el proceso de “pensar dónde encajaba” y posterior aceptación de su identidad. Tenía el sobre con su DNI adentro, pero no podía abrirlo. Las manos temblorosas le impedían acceder a la decisión que, aunque había tomado hace tiempo, aunque ahora era palpable. Pudo romper el papel.

“Cargar con una palabra que no me representaba me generaba un vacío enorme. El documento me daba bronca, me enojaba no poder cambiarlo”, confesó Mathías. Para su alegría y la de toda la comunidad, esa tortura terminó: “Ahora en el DNI está mi nombre, mi identidad, y estoy super feliz por eso”.