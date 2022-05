Desinterés de inmobiliarias en generación de alquileres para la Ciudad Judicial

Todavía es prematuro, pero la falta de interés relacionada con la escasa previsión de inversión genera preocupación. La Corte de Justicia anunció el año pasado el traslado de Tribunales hacia la zona de Sargento Cabral y Scalabrini Ortiz, departamento Capital. Si bien pensaban que los desarrolladores inmobiliarios iban a plegarse rápidamente a la idea de conseguir terrenos para crear propiedades horizontales y así suplir la demanda de abogados litigantes, esto no ocurrió en la realidad y sostienen que, hasta el momento, el desinterés ganó la pulseada.

El dato fue brindado a DIARIO HUARPE por Mauricio Turell, representante de la Cámara Inmobiliaria de San Juan. El referente comentó que esta situación no es como ellos lo plantearon en un comienzo. “Pensábamos que iba a existir una demanda importante, pero no es así”, sostuvo. Tras esa afirmación confirmó que no es que no haya interesados, aunque son los menos y a menor escala, debido a que solamente piensan adquirir una vivienda para destinarla a pequeños estudios jurídicos.

“Hubo ofertas inmobiliarias, pero no de alto vuelto”, precisó Turell. El sanjuanino explicó que mucho tiene que ver con el giro de asiento de la Ciudad Judicial. Expresó que hasta el año pasado hubo muchos interesados en construir en zonas de Benavidez, entre Tucumán y Ruta 40, donde inicialmente se planificó el nuevo polo judicial en el límite entre Capital y Chimbas. Sin embargo, como las autoridades del Ejecutivo y Judicial dieron de baja la posibilidad de la instalación en la ex Cavic, hubo privados que resintieron sus ganas de invertir. En off le aseguraron que hasta que no vean un primer ladrillo puesto no invertirán por temor a perder tiempo y recursos.

La pretensión original que tenían desde la Cámara era la construcción de desarrolladores inmobiliarios que hicieran edificios o construcciones en altura. Estos iban a estar destinados a oficinas y pequeños comercios como, por ejemplo, café, fotocopiadoras y librerías. Sin embargo, todavía no hay interesados y tampoco proyecciones concretas.

Más allá de que tampoco existan propuestas a futuro, en el plano de la realidad actual la falta de inmuebles es lo que genera preocupación e incertidumbre. Turell mencionó que por la zona son escasos los locales que fueron copando terreno, pero cuando la Ciudad Judicial cobre fuerza allí todo será escaso. La cantidad de abogados litigantes que hay en San Juan y todos los comercios relacionados con el rubro judicial que existen hará necesaria la planificación privada para abastecer la demanda insipiente.

“Hasta el momento no tenemos certeza de que ningún desarrollador inmobiliario de la provincia tenga el ojo puesto en esa zona. Hay movimientos chicos. Apuntábamos a grandes inversiones, pero por el momento no tenemos nada”, sostuvo.

Paradójicamente, el empresario comentó que apenas surgió la idea del traslado, esa zona, que está frente a un tradicional shopping, vio incrementada su cotización en el orden de un 30%. Traducido al llano, esto significa que los inmuebles cobraron más valor. Pese a esto, los propietarios del sector tampoco se plegaron a la idea de un futuro alquiler o a realizar reformas de manera privada para potenciar el comercio. Teniendo una visión optimista, estiman que esto puede cambiar cuando comience la construcción del gigante.

Dato

• El complejo judicial tendrá tres bloques y una superficie cubierta de 95.000 metros cuadrados. Primero se debe culminar la etapa administrativa para determinar el dominio de los mismos y así culminar la expropiación.