Claudia Ledesma será presidenta provisional del Senado y unifican el bloque justicialistaalista

Claudia Ledesma será presidenta provisional del Senado y unifican el bloque justicialista

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La senadora nacional electa y ex gobernadora de Santiago del Estero Claudia Ledesma Abdala de Zamora será la presidenta provisional de la Cámara alta desde el 10 de diciembre, tras un acuerdo por el cual los legisladores elegidos por el Frente Cívico de esa provincia se incorporarán al futuro bloque del Frente de Todos.



El acuerdo consolidará una bancada de 41 senadores, un número que otorga quórum propio y mayoría en todas las comisiones que conforman la Cámara alta, ya que también se sumarán al oficialismo los dos representantes del Frente Renovador de la Concordia (Maurice Closs y Magdalena Solari), que ingresaron al cuerpo en 2017.



Esa cantidad podría bajar a 40, provisoriamente, ante el pedido de licencia del tucumano José Alperovich, denunciado por presunta violación, el que aún debe ser aceptado por el pleno del cuerpo legislativo.



Más lejos quedó el interbloque de Juntos por el Cambio, con 29 integrantes, y los dos senadores por el Frente Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, y por el peronismo puntano, Adolfo Rodríguez Saá.



"Vamos a proponer a la senadora Abdala de Zamora como presidenta provisional del Senado y al senador Closs como vicepresidente de la Cámara", informó el senador José Mayans al finalizar el encuentro que compartió en las oficinas de la nueva bancada, junto con otros 28 legisladores.



La lista que compartían Abdala de Zamora (esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora) y el vicegobernador santiagueño José Neder triunfó en las elecciones de octubre, en tanto que el senador por la minoría fue el peronista Gerardo Montenegro.



Con este acuerdo, los tres senadores, aunque fueron elegidos por diferentes partidos políticos, pasarán a integrar el mismo bloque.



Abdala pertenece al Frente Cívico y su esposo tiene su origen político en la UCR, pero fueron aliados del kirchnerismo y ahora mantienen su sociedad con el Frente de Todos.



"Seremos un solo bloque que tiene 41 senadores y se llamará Frente de Todos. Es un número importante para acompañar las políticas públicas de este gobierno", agregó Mayans, en referencia a la futura administración de Alberto Fernández.



El senador formoseño elogió "el gran trabajo de la compañera Cristina (Fernández de Kirchner, vicepresidente electa) de llamar a todos los sectores y trabajar todos juntos".



"El acuerdo es el esfuerzo de todas las partes y de entender que primero está la Patria, después el movimiento y por último los hombres", agregó, recordando uno de los principios sostenidos por el ex presidente Juan Domingo Perón, fundador del Justicialismo.



Acompañado por Closs, Ledesma y la vicepresidenta del bloque Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, en una improvisada conferencia de prensa en los pasillos del segundo piso del Senado, Mayans afirmó que "el país está prácticamente en emergencia" y que los senadores aguardan las primeras directrices del futuro gobierno de Fernández.



Sin embargo, negó que en los próximos días vaya a reunirse con el presidente electo y afirmó: "Estamos trabajando con la presidenta del Parlamento (por el Senado) que es Cristina Fernández de Kirchner".



De la reunión participaron 29 senadores de la futura bancada oficialista, además del neuquino Marcelo Fuentes, quien podría ser el secretario parlamentario de la Cámara alta durante los próximos meses.



No estuvo el cordobés Carlos Caserio, actual jefe del bloque Justicialista y a quien el presidente Fernández le ofreció un lugar en su gabinete, que el senador aún no decidió si aceptará.



Tampoco se hizo presente Alperovich, pero sí participó su coterránea Beatriz Mirkin, en cuyo despacho se desempeñaba laboralmente la joven que denunció penalmente al senador tucumano.



En cambio, asistieron el reemplazante de Fernández de Kirchner desde el 10 de diciembre, el ex canciller Jorge Taiana, y el suplente del santafesino Omar Perotti (elegido gobernador), Roberto Mirabella.



Asimismo, estuvieron algunos de los que fueron elegidos en las elecciones de octubre y mañana prestarán juramento en sus cargos, como el porteño Mariano Recalde, el rionegrino Martín Doñate, el entrerriano Enrique Kueider, el fueguino Matías Rodríguez y los santiagueños Neder y Montenegro.