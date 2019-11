Claudia Ledesma será presidenta provisória do Senado e o bloco justicialista é unificado

A senadora nacional eleita e ex- governadora da província de Santiago del Estero Claudia Ledesma Abdala de Zamora será a presidenta provisória da Câmara dos Senadores a partir do dia 10 de dezembro, após um acordo pelo qual os legisladores eleitos pelo Frente Cívico da referida província serão incorporados ao futuro bloco do Frente de Todos, depois dos comícios gerais do passado 27 de outubro.







O acordo consolidará uma bancada de 41 senadores, um número que outorga quórum próprio e maioria em todas as comissões que conformam a Câmara dos Senadores, pois também serão acrescentados ao partido governista os dois representantes do Frente Renovador da Concordia (Maurice Closs e Magdalena Solari), que entraram ao corpo de legisladores em 2017.







Mais atrás ficou a coalizão de Juntos por el Cambio, com 29 integrantes, e os dois senadores pelo Frente Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, e pelo peronismo de San Luís, Adolfo Rodríguez Saá.







Com este acordo, os três senadores, embora fossem eleitos por diferentes partidos políticos, passarão a conformar o mesmo bloco. Abdala pertence ao Frente Cívico e seu esposo tem sua origem política na UCR, mas foram aliados do kirchnerismo e agora conservam sua sociedade com o Frente de Todos.