Claudia Neira y Delfina Rossi evaluaron proyectos para potenciar al Banco Ciudad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La legisladora Claudia Neira y la candidata a directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, mantuvieron hoy una reunión en la que analizaron proyectos para fortalecer a la banca pública local, entre los que se destaca uno para que todos los empleados del Estado porteño perciban sus salarios en esa entidad.



El encuentro celebrado en el palacio legislativo de la calle Perú sirvió para que Neira, legisladora del Frente de Todos y ex integrante del directorio del Banco Ciudad, intercambiara impresiones y experiencias con Rossi, una de las nominadas para ocupar ese cargo en la entidad por la oposición porteña.



“En distintos organismos se permite a los empleados públicos que perciban sus haberes a través de otros bancos y no se les abre, como corresponde, una caja de ahorro del Ciudad”, comentó la diputada.



Señaló que, de revertirse esa situación, se estaría dotando a la entidad pública del fondeo necesario para “apuntalar el desarrollo” económico local.



Neira aclaró además que, en caso de que la iniciativa sea aprobada en el próximo período legislativo, “no implica ningún perjuicio para el trabajador” ya que “la cuenta es gratuita y trae un montón de beneficios”.



Por otra parte, ambas coincidieron en destacar que no existen “políticas activas” para jerarquizar al Banco Ciudad desde el propio Estado.



Rossi señaló las ventajas sociales que podrían devenir de la sanción de esa y otras normas similares, que van desde una “mayor capacidad del Banco” para apoyar “a las clases populares” hasta la mejora de su potencia de financiamiento para con el propio Estado de la Ciudad.



Como ejemplo de otras iniciativas que van en el mismo sentido, citaron una presentada por la legisladora María Rosa Muiños para que los docentes de escuelas privadas que perciben salarios subsidiados por el Estado también lo hagan a través de la banca pública.



Acerca del rol del banco, estimaron que debe estar al servicio de la reactivación económica.



“En la Ciudad hay que pensar como, en un contexto de crisis, el Banco acompaña a los actores que están en dificultades y a los que no les va a alcanzar con una única respuesta del gobierno nacional sino que necesitan de un entramado que funcione con sinergia desde los diferentes niveles de gobierno”, comentó Rossi.