Claudio Caniggia confirmó su separación de Mariana Nannis. Claudio Caniggia confirmó su separación de Mariana Nannis.

Luego de los fuertes rumores y de terceros en discordia, finalmente Claudio Caniggia (52) confirmó que se separó de Mariana Nannis (53), a pesar de que sus hijos, Charlotte y Alex hayan dicho lo contrario.

Fue el periodista Carlos Monti quien informó que la mediática abandonó la casa en donde vivía con su esposo en Marbella “hace un año y medio”.

“Hace un año y medio que estamos separados. Ella se fue de la casa de Marbella“, decía el mensaje que le envió el “Pájaro” a un amigo y que mostraron en “Pamela a la Tarde”.

Este mensaje del exfutbolista llegó luego de las polémicas declaraciones de Sofía Bonelli, su presunta amante, quien aseguró que desde marzo recibe amenazas por parte de Nannis.

En diálogo con el periodista Pablo Layus la morocha aseguró que llevará a la mediática a la Justicia por el delito de “calumnias e injurias“.

“Me estoy cagando de la risa de esto desde que me levanté. Es bizarro pero entiendo por dónde viene. Lo único que voy a decir es que no tengo nada que ver con esto“, afirmó.

Sofía Bonelli la presunta amante del exfutbolista. (Foto: Instagram) Sofía Bonelli la presunta amante del exfutbolista. (Foto: Instagram)

Por su parte, Fernando Burlando, el abogado de Claudio confirmó que su cliente “hace prácticamente 1 año y 2 meses que no tiene diálogo” con la madre de sus hijos.

Consultado por el posible divorcio, explicó: “No se trata de los millones sino de un amor que ya no existe más o una situación que no es ni siquiera similar a lo que era“.

Por redacción Gente.

SEGUÍ LEYENDO:

La novela de Lady Gaga y Bradley Cooper, trama de ¿una pasión anunciada?

Thelma Fardin compartió fragmentos íntimos de su autobiografía

Mirtha Legrand vs. Flavio Mendoza por la subrogación de vientre: el médico del coreógrafo salió al cruce de la polémica