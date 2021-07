Clausuraron un bar jachallero que funcionaba fuera de horario y sin habilitación frente a la comisaría

El local 1000 Ochocientos, que está frente a la plaza de Jáchal, seguí funcionando a la 1:40 de la madrugada de este domingo. Lo llamativo es que el local se encuentra a escasos metros de la comisaría, que también el frente hacia el espacio verde.

Los policías llegaron hasta el lugar cuando ya había pasado más de una hora del horario de cierre, ya que solo están permitidas las actividades gastronómicas hasta las 00, y se encontraron con que todavía había cinco clientas mujeres en el interior consumiendo alcohol. En el bar también estaba el dueño, identificado como Eduardo Daniel Salvador, a quién además de hacerle cerrar las puertas le solicitaron los permisos.

Ahí fue cuando descubrieron que 1000 Ochocientos tampoco tenía los papeles en regla. El bar no tenía los permisos al día para vender alcohol, ni habilitación de bomberos ni Planeamiento y Desarrollo Urbano. Esto significa que no podían acreditar las condiciones mínimas de seguridad para recibir clientes. Cuando revisaron los legajos también confirmaron que no era la primera vez que los encontraban abriendo las puertas sin las habilitaciones correspondientes.

Debido a esta larga lista de ilegalidades, el bar fue clausurado y dieron intervención al Juez Subrogante de Paz de Jáchal, que decidirá qué pasa en un futuro con el conocido comercio. A las clientas que estaban tomando les iniciaron un expediente contravencional.