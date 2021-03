Claves para decorar con espejos y sacarles el mayor provecho

La característica principal de un espejo dentro del espacio es la posibilidad de reflejar y duplicar. Por esto hay que ser astutos a la hora de definir la ubicación para sacar el mejor provecho. No es lo mismo que el espejo refleje una pared o una ventana, porque cuando muestra la ventana no sólo nos da sensación que el espacio es más abierto, sino que también duplica la luz natural que entra por ella.

A continuación, te dejo las claves para que puedas definir cuál es el tamaño ideal, la forma y dónde ubicarlo para que sea tu aliado perfecto.

Cómo y dónde ubicarlos

En el hall de acceso: este es un punto estratégico para tener el espejo, es la primera impresión al entrar en nuestro hogar, y es el último lugar en el que estamos antes de salir, por lo que nos ayudará a salir más prolijos de casa.

Un dato curioso es que, según las teorías milenarias del Feng Shui, un espejo colocado al ingreso del hogar ayuda a repeler las malas energías. Créase o no, nunca está de más tenerlo en cuenta si nuestra casa es muy visitada.

Según el Feng Shui, repelen las malas energías.

Comedor: Su función principal en este tipo de espacios es la de amplificar la luz, lo que nos pone de buen humor, algo fundamental a la hora de comer.

Living: Aliado ideal para dar elegancia con su brillo, el lugar más habitual es detrás del sillón, aunque, una buena idea es colocarlo apoyado en el piso, teniendo en cuenta todas las normas de seguridad correspondientes.

Una buena idea es colocarlos directamente apoyados en el suelo.

Dormitorio: Nos ayuda fundamentalmente al momento de vestirnos. Es importante que el espejo en el dormitorio no nos refleje en la cama. El motivo de esta recomendación tiene más que ver con el mito y la superstición, aunque nadie quiere darse un susto cuando se levanta medio dormido.

Si no hay lugar dónde colgar el espejo, ponerlo en la puerta es buena solución para ahorrar espacio y no dejar de darnos el gusto del espejo de cuerpo completo.

A falta de espacio, buenas ideas. En esta ocasión, se ubicó el espejo en la puerta corrediza.

En el dormitorio de los niños, colocados a la altura de ellos, les sirve para aprender a reconocer su cuerpo, movimientos y gestos. Les ayuda a crear su identidad y sobre todo a desarrollar la creatividad. Eso sí, deben estar pegados a la pared, y con un film protector para evitar accidentes.

A los más pequeños, les ayuda a identificar las partes de su cuerpo.

Baño: Es donde, sin lugar a dudas, no puede faltar el espejo. Aquí nos sirve para sumar espacio de guardado detrás de él. Lo fundamental y más funcional es que se acompañe con luz frontal.

EN el baño, es fundamental que cuenten con una luz frontal.

Pasillos: Suele ser el espacio más angosto y olvidado de la casa. Colocar allí un espejo nos ayuda a amplificarlo y darle más luz. Es importante tener cuidado de no caer en el error del enfrentar dos espejos, ya que esto creará el efecto de” infinito” (el reflejo se refleja, y así de manera infinita), ese truco lo dejemos para el ascensor, ya que ayuda a no sentirnos tan ajustados.

En los pasillos, generan mayor luminosidad y amplitud.

Exterior: Animarse a usarlos en la parte externa de la casa es una buena opción para potenciar aún más el paisaje. Es el más inusual de los lugares, aunque, colocado estratégicamente, nos ayuda a direccionar la luz del sol hacia dentro de la casa y sumar un plus de luminosidad a los espacios, ahorrando así electricidad. En este sentido, es fundamental asegurarlo de los vientos y protegerlo del granizo.

Aunque inusual, quedan muy bien en el exterior.

Qué tamaño deben tener

Sabemos lo importante que es mantener el equilibrio dentro de nuestros espacios y, en ese sentido, el tamaño de los elementos decorativos va a influir directamente en cómo lo percibimos.

Si el espejo que vas a utilizar estará acompañando algún mueble, la clave es que no debe superar los 2/3 del mismo.

Si lo que buscas es que el espejo sea el protagonista único, podés lograr una composición de 2, 3 o 4 piezas, logrando ocupar los 2/3 de la altura de la pared.

Mientras más grande sea el espejo, más grande se verá el espacio que reflejamos. La ley principal es: espacios chicos – espejos grandes, y si es este el caso, es preferible reducir a una sola pieza que se lleve la atención.

La clave es que ocupen 2/3 del elemento al que acompañan.

Qué forma elegir

Los espejos no sólo se reducen a la clásica forma rectangular, o al círculo tan amado y ahora transformado en un must del diseño interior. En este punto, tenemos que tener en cuenta que la forma no sólo se puede dar por el mismo espejo sino también por el marco que lo rodea, y esto es lo que nos dará el estilo al que pertenece.

Por ejemplo, tenemos espejos con marcos de madera rústica, los famosos espejos sol que, según si sus marcos son de materiales orgánicos, de metal u otro tipo de elemento, será el estilo que nos reflejen. Estos sin dudas han sido furor en los últimos años. También existen los que simulan ventanas de vidrios repartidos, muy convenientes para crear esa ilusión óptica. Otros de mis favoritos son los espejos en forma de arco, que comienzan a verse de a poco, pero serán tendencia fuerte en los próximos años con reminiscencias del art deco. Por último, los menos usuales, y por eso los más sorprendentes, los de formas irregulares.

La forma y material dependerá del estilo que deseemos darle al hogar.

En fin. En mil formas, tamaños y maneras de ubicarlos, los espejos son un objeto fundamental que en ninguna casa pueden faltar. Más aún, contando con buenas claves y herramientas del interiorismo, pueden servir para crear ilusiones que mejoren el aspecto y las sensaciones de nuestro hogar. Espero que con estos tips se animen a explorar todas las posibilidades y sacarle el mayor provecho a este objeto que, seguro, ya tienen en sus casas pues, como han podido ver, es muy fácil acertar.

Arquitecta Laura Cocinero

Directora del Estudio UNOENCIEN

unoencien.arq@gmail.com