Claves para decorar y vivir a pleno el jardín el verano

El jardín es el espacio del hogar predilecto para disfrutar de la época del calor y las noches de verano junto a la familia y amigos. Por eso, contar con un jardín en casa es uno de los mayores placeres de los que pueden deleitarse en esta época del año. Eso sí, para poder disfrutarlo al máximo, es fundamental tenerlo bien decorado.

Para lograrlo hay varias recomendaciones a tener en cuenta de acuerdo con una gran variedad de estilos e ideas. La elección de la decoración del jardín dependerá de los gustos de cada uno, por lo que podemos encontrar muchísimas variaciones. Pero, además, es posible jugar con los distintos ambientes para crear un espacio completamente adaptado a nuestras necesidades. Todo ello sin gastar una gran suma de dinero, ya que existen adornos sencillos y muy económicos con los que podemos conseguir resultados espectaculares y poder salir a disfrutar de las agradables noches después de un caluroso día sanjuanino.

Decorar un jardín pequeño

Si tienes un pequeño jardín puedes crear un espacio único si saber cómo decorarlo. Por ejemplo, puedes apostar por la decoración japonesa o el estilo Zen. En este caso, lo que debes evitar es poner muchas plantas y decantarte mejor por arena o rocas. La mayor ventaja es que este tipo de estilo te dará una gran variedad de posibilidades a la hora de añadir objetos decorativos, como un estanque, algunas plantas o una pequeña mesa donde puedas relajarte tomando un café.

Decorar un jardín grande

Si tienes un jardín grande, seguro que tienes mil ideas en la cabeza para añadir objetos decorativos. Pero recuerda que es importante no recargar el ambiente para no agobiarte. Lo importante es que el espacio quede armonioso y que, al mismo tiempo, sea funcional y que tenga nuestro sello personal.

Para ello, lo que debes hacer es poner plantas que no requieran de muchos cuidados. Por ejemplo, aunque el césped natural queda muy bonito, es importante cuidarlo con frecuencia, ya que se estropea con facilidad. En lugar de césped natural, puedes ponerlo artificial o colocar algunas plantas verdes y frescas. Además, te recomendamos instalar un toldo o una pequeña carpa para disfrutar de sombra y colocar una mesa y algún sofá.

Decorar una terraza

No todos tenemos la suerte de contar con un gran jardín para decorar. No obstante, también hay ideas para decorar terrazas. En este sentido, debes pensar de la forma más práctica posible. Y es que, cuando se tiene un espacio reducido, hay que aprovechar cada detalle para que quede un espacio bonito sin que esté demasiado saturado.

Por ejemplo, podemos colocar una mesa de exterior y algunas sillas que no ocupen mucho espacio pero que nos permitan sentarnos a disfrutar. Además, te recomendamos incluir algunas plantas para crear un espacio natural lleno de verde y frescor. Si tienes un espacio muy limitado, siempre puedes aprovechar el espacio en vertical y crear un jardín en la misma pared con pequeñas plantas. Solamente tienes que añadir algunas luces de exterior decorativas para darle un toque especial y poder disfrutar de un espacio único.

Iluminación para eventos nocturnos

La primera recomendación es nunca subestimar lo que puede hacer una buena iluminación en tu jardín o terraza. Si escoges unas lámparas de luz cálida podrás crear un espacio muy íntimo y acogedor, mientras que si prefieres que parezca de día y todo resulte muy visible, elige focos neutros o fríos. Lo mejor es optar por led, son de bajo consumo y ofrecen la misma calidad de iluminación.

Una forma de reutilizar la iluminación navideña es colocarla también en el jardín durante el verano para los eventos nocturnos que tengan un tinte romántico e intimista. Lo ideal son las tiras de luces que puedes enrollar en un árbol, en una pérgola o crear un sendero. Además, dependiendo del tipo de evento que vayas a celebrar en tu jardín, escoge unas lámparas que enfaticen el estilo y la decoración del resto del lugar. Procura que sean lámparas fáciles de colocar, que puedas reutilizar para otras ocasiones o, si son desechables, que resulten económicas.

Plantas y flores

Son un elemento fundamental en cualquier jardín y para cualquier hogar en general. Una opción sensacional para la decoración porque no sólo aportará alimentos ricos y frescos, también olores es sembrar plantas aromáticas. Si por alguna razón no puedes cultivar ni tu huerto ni tus flores, siempre te quedará la opción de comprar algunas flores y crear arreglos para las mesas. Si va a ser algo informal, no te excedas comprando flores, a veces los pequeños detalles son los que consiguen que algo normal se convierta en extraordinario.

Mobiliario

Con los muebles adecuados conseguirás que tu jardín o tu terraza se conviertan en el lugar de ensueño de cualquiera. Un dato importante es no volverse loco comprando muebles que luego cuando llega el invierno no hay sitio donde guardarlos, así que antes ten en cuenta el espacio real del que dispones. Lo típico para un jardín en verano son las mesas y las sillas, tal vez una pérgola de madera que pueda cubrir esta zona de comedor y así disfrutar de temperaturas cálidas, pero protegidos del sol en las horas más insidiosas.