Coalición Civica formalizó su pedido de juicio político contra la ministra Sabina Frederic

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió, formalizó hoy la presentación de un pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, a quien acusan de "mal desempeño en sus funciones" por anticipar que pedirá revisar el peritaje realizado por Gendarmería sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.



De todos modos, la apertura de la investigación no avanzará ya que se requieren el aval del Frente de Todos para abrir una investigación en la comisión de Juicio Político, donde el oficialismo tendrá asegurada una mayoría.



Los pedidos de la oposición contra los ministros nunca prosperan y en la mayoría de los casos estas solicitudes se rechazan "in limine".



Además, para aprobar una acusación de juicio político en el recinto de sesiones se necesita el respaldo de los dos tercios de sus miembros.



La iniciativa fue firmada por Carrió; el presidente del bloque, Maximiliano Ferraro, y sus pares Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Alicia Terada, Mariana Stilman, Héctor Flores, Javier Campos, Laura Castets, María Lehmann, Rubén Manzi, Leonardo Martínez Villalda y Mónica Frade.



El pedido de enjuiciamiento contra Frederic se basa en que la ministra tuvo "mal desempeño" por pedir la revisión del peritaje que realizó Gendarmería sobre la muerte del fiscal Nisman y por sus declaraciones sobre la organización Hezbollah.



Con respecto a la posición de la funcionario en favor de revisar el peritaje de Gendarmería, el bloque opositor señaló que "debería ser considerado como una forma de intromisión directa en las competencias constitucionales del Poder Judicial, y por ende, un caso de mal desempeño en sus funciones".



Sobre las declaraciones de la funcionaria sobre Hezbollah, la CC dijo que Frederic "no puede ignorar el accionar de Hezbollah en la Argentina" ni "la fuente de financiamiento de las organizaciones terroristas como la mentada, y la necesidad de llevar adelante todas las políticas públicas necesarias para evitar, limitar y prevenir su accionar".