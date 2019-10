Coalición Cívica rechaza un informe de la Comisión de la Memoria sobre periodistas

La Coalición Cívica-ARI expresó hoy su repudio a un informe de la Comisión Provincial de la Memoria sobre notas de investigación elaborados por algunos periodistas referidos a casos de corrupción, y dijo que ese documento "es un ataque a la libertad de prensa". La Comisión escribió un informe a pedido del juez Alejo Ramos Padilla sobre la causa llamada D'Alessio, en el cual acusa a un grupo de periodistas de participar con el falso abogado de una “posible interacción de inteligencia ilegal”. En un comunicado, la Coalición Cívica señala que "la libertad de prensa, el respeto al secreto de las fuentes de información periodística, la libertad de expresión, la garantía del juez natural y la prohibición de que los ciudadanos sean juzgados por comisiones especiales, son garantías fundamentales de nuestra Constitución Nacional y de los tratados de derechos humanos que hoy sin pudor violan (Adolfo) Pérez Esquivel y (Alejo) Ramos Padilla". "Siempre defendimos la libertad de prensa, especialmente durante los 12 años de kirchnerismo en la que fue atacada como pocas veces. No vamos a dejar de hacerlo, aunque ahora se vuelvan a escudar en organismos de derechos humanos o en un premio Nobel de la Paz para atacarla", agregó. La agrupación liderada por Elisa Carrio señala que "la causa en la que Ramos Padilla ahora también investiga al periodismo es una operación del kirchnerismo para salvar a varios presos de la corrupción, esto lo denunciamos desde el primer día. "El juez no es el juez natural de la causa, no tiene jurisdicción ni si quiera territorial. Que ponga a la Comisión de la Memoria a investigar periodistas es un exceso más en el expediente y es consecuencia de su militancia política", apuntó. .