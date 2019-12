Cobos celebró el llamado a la unidad nacional convocado por Alberto Fernández

El senador nacional Julio Cobos destacó hoy que el presidente Alberto Fernández haya mencionado en su discurso ante la Asamblea Legislativa "la necesidad de lograr la unidad de los argentinos a partir de un amplio acuerdo entre los distintos sectores sociales y políticos".



Cobos valoró además el llamado al "Nunca más" formulado por el jefe del Estado y se pronunció a favor de "lograr una justicia independiente, sin la intervención de la política, ni operaciones judiciales".



"Espero que en este marco se continúen y concluyan todos los procesos judiciales, fundamentalmente las causas por corrupción, sin lugar a la impunidad y al favoritismo. Lo mismo para las nuevas causas que surjan en el futuro", apuntó.



"Celebro que este llamado al diálogo sea el primer mensaje porque no es fácil lo que viene y requiere del trabajo, aporte y buena voluntad de todos. Tampoco lo fue hace cuatro años atrás, cuando asumió el ex presidente Mauricio Macri", dijo el ex vicepresidente de la Nación.



Para Cobos, "es esperanzadora la importancia que dio en su discurso a la educación, a la necesidad de acompañar el aumento de financiamiento con la mejora en todo el país de la calidad educativa y el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología".



El senador de extracción radical señaló que habrá que ver "cómo el equipo económico avanza en los lineamientos que dio sobre los vencimientos de la deuda sin entrar en un default que sabemos traería consecuencias muy graves para Argentina".



Respecto a los anuncios que el presidente electo dijo que enviará al Parlamento, Cobos consideró que se trata de "una serie de medidas de fondo muy importantes que habrá que analizar en el Parlamento, ver cómo se plantean y se llevan a cabo".