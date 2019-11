Cocca confirmó a Joaquín Pereyra por Diego Zabala en Rosario Central

El director técnico de Rosario Central, Diego Cocca, confirmó hoy el ingreso del juvenil volante Joaquín Pereyra en lugar del uruguayo Diego Zabala, en el equipo que visitará el domingo a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por la 15ª fecha de la Superliga, en otro partido clave para salvarse del descenso.



Asimismo, en la conferencia de prensa ofrecida en el country del club en Arroyo Seco, el entrenador "canalla" confirmó los ingresos del defensor Emanuel Brítez por Nicolás Colazo y del volante Emmanuel Ojeda por el suspendido Fabián Rinaudo.



En tanto, descartó las presencias del delantero Claudio Riaño y del defensor Matías Caruzzo: "Riaño no se terminó de reponer, no se siente para estar y por eso no nos va a poder acompañar. Trabajamos con un equipo, vuelve Brítez y sale Rinaudo, entonces fuimos acomodando las piezas. Estamos bien trabajados y conscientes de que vamos a una cancha difícil".



En este sentido Cocca abundó: "Es un rival que no está sufriendo la presión del descenso, sacó muchos puntos y no divide de la misma manera. Nos vamos a tener que adaptar lo más rápido posible a la cancha. Hay que tomarlo con mucha seriedad porque estos partidos que quedan son muy importantes".



En cuando a la lesión de Colazo, quien salió a los 22 minutos de la goleada sobre Aldosivi, Cocca advirtió que "va a tener que hacer una recuperación importante, se va a perder hasta las vacaciones y a va a tener que trabajar con kinesiología para que en la pretemporada pueda empezar a moverse".



Consultado sobre los dos encuentros que le faltan a Central, contra los santiagueños de visitante y Boca de local, Cocca sostuvo: "Esto va a ser partido a partido y no tenemos que mirar más allá de Central Córdoba. Es un rival duro, difícil y nos tenemos que adaptar rápido a buscar los tres puntos, si no lo hacemos bien probablemente suframos mucho".



En esta línea, el conductor del conjunto del barrio de Arroyito opinó: "Son un equipo que sabe a lo que juega, no se complica, te ataca directo, tiene buen remate de media distancia. Están muy adaptados a su cancha y saben resolver bien. Como están con confianza va a arrancar desde el primer minuto a hacer su juego".



Con respecto a la lesión de Caruzzo, el técnico descartó que viaje: "Si bien en los estudios no le salió algo muscular grave, hay una inflamación del tendón que le venía molestando y no se sintió cómodo, así que lamentablemente no va poder viajar".



Requerido sobre el planteo del equipo en Santiago del Estero, Cocca anticipó: "Nuestra manera de pensar es poner a los jugadores que creamos que están mejor, pero también pensando en lo que va a proponer el rival y en base a eso hacer nuestra estrategia de juego, así que no vamos a cambiar porque es lo que venimos haciendo".