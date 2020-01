Cocca dijo que espera refuerzos ya que se le fueron tres titulares

Diego Cocca, director técnico de Rosario Central, sostuvo hoy que está "a la espera de los refuerzos", ya que su equipo es al único que se le fueron tres jugadores titulares en la mitad del campeonato como Miguel Barbieri, Nahuel Molina y Leonardo Gil.



"No hay un equipo en el fútbol argentino al que se le hayan ido tres jugadores titulares para encarar la segunda parte del torneo", manifestó Cocca en declaraciones a TyC Sports.



El entrenador de Central se refirió así a Miguel Barbieri, Nahuel Molina (a ambos se les terminó el préstamo) y Leonardo Gil (se fue a Ittihad de Arabia Saudita).



"Quedamos a la espera de algún refuerzo. A Molina ta lo tuvimos y no depende de nosotros. Marcelo Weigandt es un jugador interesante, pero que venga tampoco depende de nosotros", contó.



Además, el ex DT de Racing Club aclaró que a Néstor Ortigoza, quien se fue porque no se sintió valorado, "no se le faltó el respeto de ninguna manera. Cuando yo llevo a un jugador al banco es porque considero que puede entrar. Si él no se bancaba esa situación de ser suplente ya no es un tema mío. Yo no le falté el respeto".



Cocca, de 47 años, consideró: "a los técnicos nos contratan por resultados no por rendimiento. Y sabemos que es así, pero yo creo que el rendimiento es lo que te termina dando resultados y que lo puedas sostener. Es mi manera de pensar y trabajar. Algunas veces me fue bien y otras mal. Hoy en Central, está claro que el grupo está a muerte con el cuerpo técnico".



Rosario Central, que está séptimo en la Superliga con 26 puntos (a cuatro del líder Argentinos), jugará como local frente a Huracán, el viernes 24 a las 21.45, el día que se reanudará la Superliga con la 17ma. fecha.



Con respecto a la votación por la postergación del inicio del torneo, Cocca dijo estar en desacuerdo.



"Obviamente me hubiera convenido porque hicimos una pretemporada muy corta, pero hay que hacer lo que se había aprobado en su momento y por eso me parece bien que se juegue el 24", explicó.