A la salida de una reunión en la que se ultimaron detalles para lo que será el nuevo Código Electoral de San Juan, el vicegobernador Roberto Gattoni criticó a diferentes dirigentes opositores. La segunda autoridad provincial llegó a decir que le llamó a uno de los legisladores para invitarlo a debatir el proyecto, pero este diputado no le respondió.

El funcionario explicó que desde la semana pasada se comenzó a trabajar en algunos esquemas de lo que será la nueva ley y agregó que estos primeros lineamientos "fueron compartidos con todos los bloques", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados local.

"Por ahí he escuchado que el bloque opositor no sabía nada, pero yo el lunes he estado reunido con el diputado Miodowsky y con el diputado Usín, el diputado Cornejo se encuentra en Buenos Aires, lo he llamado y no me ha respondido el teléfono pero también estaba invitado a participar", aseguró Gattoni.