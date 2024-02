Colby Covington revela una lesión en su pie y nombra posibles próximos rivales en UFC

Colby Covington está decidido a redimirse después de su última pelea contra Leon Edwards en UFC 296 en diciembre, donde sufrió una derrota por decisión unánime. En este combate, no logró desplegar su estrategia característica en la lucha debido a una fractura en el pie, que según él ocurrió desde el inicio del enfrentamiento, incluso antes de lanzar su primera patada. Esta lesión, que afectó su desempeño, fue revelada recientemente por el luchador de 35 años. Ahora, busca dejar atrás esa actuación y volver más fuerte en futuros combates.

"No podía plantarlo o explotarlo para usar la lucha y la presión que planeaba usar. No quería revelar esta información hasta que tuviera las radiografías en casa, pero aquí están. Supe de inmediato que era malo. Fue la primera patada que lancé y le dio justo en el codo. Él estaba en ortodoxo, así que me puse un poco demasiado entusiasta y quise darle una patada alta a su lado ortodoxo porque no sabía si sería sólido defensivamente como zurdo", dijo Covington en Submission Radio.

Luego, Colby comentó: "Entonces, la primera patada que lancé, una patada alta, fue como una patada media, aterrizó en su codo. Los que me odian todavía encontrarán una manera de odiarme por luchar 25 minutos con una pierna y al mismo tiempo realizar más de 100 golpes más que Leon. Pero ¿sabes qué? Mis enemigos están tan arruinados que ni siquiera pueden prestar atención, así que que se jodan".

Colby Covignton no se da por vencido

"Fue un modo de pánico. Dices, 'Oh, joder. Estoy comprometido.' Sabes que te duele el pie, ¿sabes? Podía sentirlo palpitar y el fuego realmente comenzó a golpear mi pie y comencé a sentir ese tipo de dolor insoportable. Recuerdo volver al final de la primera ronda y siempre me siento, quiero escuchar a mis entrenadores y simplemente respirar. En esa primera ronda, simplemente me relajé, me gané la vida haciendo lo que amo", agregó "Chaos".

Para cerrar, Colby Covington mencionó: "Hay muchas opciones. Tenemos a Gilbert Burns próximamente en UFC 299. Esa lesbiana gorda como dijo Conor McGregor. Viene en marzo. Si vence al otro chico con el que está peleando, cualquiera que sea el nombre del matorral Jack Della Maddalena, entonces esa es una posibilidad. Creo que Stephen 'Wonderboy' Thompson tiene más sentido. El mejor chico bueno contra el mejor chico malo. Ha tenido muchas cosas que decir, esa pelea tiene más sentido".