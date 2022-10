Colectivero "enganchó" a un ciclista y le provocó serias heridas

Un accidente de tránsito, que afortunadamente no terminó en tragedia, sucedió en la noche del lunes en un peligroso cruce del departamento Pocito. Un hombre de 47 años fue alcanzado por un colectivo de la empresa Mayo, el cual lo enganchó y arrastró por varios metros provocándole heridas de consideración, afirmaron fuentes policiales. El hecho no pasó a mayores gracias al accionar de los vecinos que se encontraban en el lugar y advirtieron al conductor de lo que estaba sucediendo, ya que explicó que no se dio cuenta de lo que pasaba.

El accidente sucedió en el cruce de Vidart y Calle 6 cuando un hombre, del que no transcendió su identidad, se trasladaba a bordo de su bicicleta. Por el testimonio de los testigos del hecho, un colectivo de la empresa Mayo, sin advertir de la presencia del ciclista, lo enganchó y lo arrastró durante varios metros.

Como consecuencia, el hombre terminó con varios cortes. Personal del Servicio de Emergencias se hizo presente en el lugar y lo trasladó hasta el hospital departamental, donde quedó en observación por la gravedad de las heridas.

Los vecinos del lugar indicaron que fueron los fuertes gritos al conductor del colectivo los que advirtieron de la mala maniobra, ya que cuando el chofer descendió de la unidad, aseguró no haberse dado cuenta de lo sucedido.

Personal policial de la Comisaría 6ª intervino en el incidente y procedió al traslado del conductor del colectivo a la dependencia policial para presentar declaración de lo sucedido.