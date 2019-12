Coleoni: "Jugamos contra el mejor equipo, pero puede ser nuestro"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, Gustavo Coleoni, consideró hoy que enfrentará mañana, por la final de la Copa Argentina, "al mejor equipo del país" en referencia a River, aunque también se animó y dijo que "hay que soñar".



"Jugaremos contra el mejor equipo del fútbol argentino de la actualidad", dijo Coleoni en rueda de prensa en el hotel Sheraton de Mendoza, tras la llegada esta tarde del plantel.



Haber llegado a la final "fue un sueño merecido y puede ser nuestra", se esperanzó el entrenador.



Coleoni, ante un consulta de Télam, confirmó a Oscar Salomón entre los titulares, recuperado de un fuerte golpe en el partido del domingo pasado ante Gimnasia y Esgrima La Plata.



Sobre el momento en que llega River, tras perder la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, el entrenador fue contundente: "No lo veo golpeado; es más, lo veo con sed de revancha".



Y ejemplificó que en el partido ante San Lorenzo "erró dos penales, pero generó situaciones y quizás no estuvo preciso".



Sobre la desafectación de Facundo Melivillo explicó que "tenía una molestia en el isquiotibial y no iba a ser titular, pero estaba convocado igual, y luego él manifestó la decisión de no viajar".



Su salida "deberá ser tratada por los dirigentes", indico Coleoni, y aseguró que "no afecta en nada al plantel, que está preparado para cosas más importantes".



Para enfrentar a River "hay que tener cuatro o cinco cosas no vinculadas al juego, como paciencia para sostener el resultado, comunicación entre los jugadores, alerta para no desconcentrarse y determinación para cuando el partido pida que hay que ser protagonista", concluyó Coleoni.