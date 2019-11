Colombia bajo conmoción por el asesinato de un joven, con nueva huelga y diálogo interrumpido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Colombia vivió hoy una jornada de luto y conmoción por la muerte de un estudiante que fue alcanzado en la cabeza por una bomba aturdidora disparada por la policía en medio de una protesta pacífica, mientras los sindicatos rompieron el diálogo con el gobierno y convocaron para mañana a una nueva huelga nacional.



Dilan Cruz, de 18 años, se convirtió en la primera víctima fatal por violencia policial durante las protestas contra el presidente colombiano, Iván Duque, después de dos días de agonía en un hospital de Bogotá y justo en la jornada en la que debería haber recibido su título de bachiller.



La noticia del fallecimiento, confirmada hoy por las autoridades hospitalarias, llenó de indignación a los colombianos, ya irritados por los planes que se le atribuyen al gobierno para flexibilizar el mercado laboral y reformar el sistema de jubilaciones.



Las protestas se suceden en Colombia desde el jueves pasado, con decenas de miles de movilizados, huelgas, bloqueos y saqueos que ya habían dejado otros tres muertos en medio de disturbios.



El presidente Duque llamó a un diálogo nacional para superar la crisis y evitar el contagio de los estallidos sociales reportados recientemente en la región, como los casos de Chile y Ecuador, pero la muerte del joven Cruz alargó la nómina de demandas de los movimientos sociales y sindicatos, que ahora exigen también el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



Duque se niega a desmantelar este cuerpo de elite, uno de cuyos miembros hizo el disparo que mató a Cruz, y ese desacuerdo, entre otros, llevó a los organizadores de la protesta a levantarse de la mesa de diálogo y convocar a una nueva huelga general con movilizaciones para mañana miércoles.



Los líderes de las movilizaciones dijeron que las protestas serán también un homenaje a Cruz, a quien consideran un "símbolo de este paro nacional", a la vez que exigieron que sea sepultada la reforma tributaria que se discute en el Congreso y que se detengan los planes de reforma laboral y previsional.



El Esmad funciona desde 1999 con la misión de apoyar a la policía cuando algunas situaciones específicas de orden público desbordan sus capacidades. El cuerpo cuenta con 3.876 agentes.



El llamado Comité del Paro que encabeza la protesta en Colombia explicó que otro de los motivos para abandonar el diálogo radica en que pretende que la conversación sea directa con el presidente Duque y no con la participación de empresarios o representantes de otros sectores.



Pero la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, respondió que el objetivo del gobierno es desarrollar una "conversación nacional" con "espacios que sean incluyentes y no excluyentes".



"El presidente les ha invitado a que cuando ellos quieran regresar, cuando ellos quieran sentarse en cualquiera de las mesas temáticas para esos ejes temáticos, pues por supuesto que serán siempre bienvenidos, les contestaremos esa comunicación de 13 puntos concretos", añadió Ramírez, citada por la agencia EFE.



En consecuencia, ante estos puntos de desencuentro, Elías Fonseca, miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se encargó de difundir la resolución del sector que representa.



"Mañana, 27 de noviembre, vamos a realizar otro paro nacional en todo el país junto a grandes jornadas de movilización para reclamarle al gobierno que negocie el 'paquetazo' que nosotros hemos señalado como las causas que han prendido esta protesta social", dijo Fonseca.



Las centrales obreras denuncian que el gobierno de Duque prepara un "paquetazo" de reformas que perjudicarán a los trabajadores, como la eliminación del fondo estatal de jubilaciones Colpensiones, el aumento de la edad de jubilación y la habilitación para la contratación de jóvenes con salarios inferiores al mínimo.



En este contexto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó a esclarecer las responsabilidades por la muerte de Cruz.



"Pedimos que sean esclarecidas las responsabilidades por la muerte de Dilan Cruz por parte de la Fiscalía; no debe haber impunidad", señaló la sede colombiana de esa oficina de la ONU en un mensaje publicado en sus cuentas en redes sociales.



Además, rechazó el "presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad que arrebató prematuramente la vida" del joven de 18 años.