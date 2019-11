Colón de Santa Fe cortó la racha ascendente de Estudiantes de La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Colón de San ta Fe derrotó esta noche a Estudiantes de La Plata, por 3 a 2, por la 14ta. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, para cortarle una racha de cuatro victorias consecutivas, mientras que el equipo santafesino se repuso tras dos caídas en fila.



Luis Rodríguez (10m.Pt y 15m.St) y Braian Galván (21m.ST) marcaron los goles de Colón; el colombiano Edward López (23m.Pt) y Gastón Fernández (35m.Pt) sumaron los de Estudiantes.



El encuentro se jugó en el estadio Brigadier General Estanislao López y fue arbitrado por Germán Delfino.



Dentro de un inicio parejo, Colón se puso en ventaja a través de una extraordinaria ejecución de tiro libre del “Pulga” Rodríguez, que puso la pelota junto al palo izquierdo a Mariano Andújar, quien alcanzó a tocar el balón pero no pudo evitar la caída de su valla, para recibir un gol después de 484 minutos.



Tuvo otras chances el local, como un remate de Alex Vigo desviado y otro de Brian Farioli que despejó Andújar.



Pero en una contra, Gastón Fernández habilitó hacia la izquierda a López, que definió con un toque suave al segundo palo del uruguayo Leonardo Burián.



A partir de ahí estuvo mejor Estudiantes, que tuvo la posibilidad de desequilibrar cuando Manuel Castro recibió una jugada preparada de tiro libre de la “Gata” Fernández y su envío se fue junto al poste izquierdo del guardavallas local.



Y en otro avance, el propio Fernández recibió en el área y de media vuelta derrotó al arquero local para el 2-1.



En el complemento salió mejor Estudiantes, que lo tuvo con un tiro libre de la “Gata” Fernández apenas elevado.



Colón, que estuvo desordenado y apurado en sus avances, encontró el empate, luego de que el tucumano Rodríguez conectara al gol un envío rasante del colombiano Wilson Morelo.



Y el elenco 'sabalero' lo dio vuelta en una contra iniciada en el propio campo por Vigo hacia el “Pulga” Rodríguez, que puso una asistencia magistral a un toque al recién ingresado Galván para que definiera con un tiro cruzado.



Estudiantes tuvo el empate en el final, con una buena jugada individual de Pellegrini y un posterior disparo que contuvo Burián. Más tarde hubo un cabezazo de Jonathan Shunke, que salió desviado por encima del horizontal.







- Síntesis -







Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz y Marcelo Estigarribia; Cristian Bernardi, Fernando Zuqui, Federico Lértora y Brian Farioli; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.



Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Fuentes e Iván Erquiaga; Manuel Castro, Iván Gómez, Enzo Kalinski, Edward López; Gastón Fernández y Mateo Retegui. DT: Gabriel Milito.







Goles en el primer tiempo: 10m. Luis Rodríguez (C), 23m. E. López (E) y 35m. G. Fernández (E).



Gol en el segundo tiempo: 15m. Luis Rodríguez (C) y 21m. Braian Galván (C).







Cambios en el segundo tiempo: 15m. Galván por Bernardi (C), 19m. Federico González por Retegui (E), 23m. Tomás Chancalay por Rodríguez (C), 24m. Matías Pellegrini por Fernández y Ángel González por Castro (E), 25m. Santiago Pierotti por Farioli (C).







Incidencia en el segundo tiempo: 49m. expulsado Schunke (E)







Amonestados: Olivera, Galván, Ortiz, Vigo, Chancalay (C), Sánchez, Andújar, Fuentes (E).











Estadio: Brigadier General Estanislao López.







Árbitro: Germán Delfino.